Widerstand durch, wohin streben DAX und Bitcoin in der neuen Woche?

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) und Bitcoin.

Der jüngste Kursanstieg brachte den DAX noch näher an das runde Kursziel von 13.000 Punkten heran. Das Ganze geschah erneut in der zweiten Wochenhälfte und hatte nicht nur charttechnische Gründe. Darauf gehe ich in dieser Analyse ebenso ein, wie auf die weiterhin positive Stimmung bei der Kryptowährung Bitcoin.

DAX überwindet Widerstand

Der Wochenstart verlief noch sehr ruhig im Deutschen Aktienindex. Nur 75 Punkte Bewegungsspanne sorgten für eine Art Sommerträgheit an den Märkten, ähnlich der allgemeinen Sommerstimmung in Deutschlands Büroetagen. Doch schon am Dienstag gaben die Marktteilnehmer Gas und nutzten den Schwung aus, um in Richtung des bekannten Widerstandes zu laufen. Darüber war zuerst mit Erstaunen, aber später mit klarem Ziel vor Augen im Forum zu lesen:

Damit galten die Verluste aus der Vorwoche als ausgeglichen und der Widerstand um 12.780 war das charttechnische Ziel. Nicht umgehend, dafür war der Markt dann doch zu schwerfällig. Aber am Donnerstag geschah es dann. Ein erster Test gleich zur Handelseröffnung XETRA wurde noch abgewehrt und von einer Konsolidierung bis recht genau an die 12.700 zurück vollzogen.

Nach einigen Tests dieser Marke erhöhte sich jedoch die Wahrscheinlichkeit, diese Linie nachhaltiger zu brechen. So schrieb ich im Forum zu diesem Chartbild:

Denke diese Marke dürfte uns heute aber noch einmal beschäftigen dann am Nachmittag.

Die Anspielung galt der EZB-Sitzung, welche einmal im Monat mit Spannung erwartet wird. Nicht nur die aktuelle Zinspolitik wird hier besprochen und veröffentlicht, sondern auch der Ausblick der Europäischen Zentralbank auf deren Geldpolitik vor dem Hintergrund ökonomischer Rahmendaten. So gelang der Sprung über diese Marke am Nachmittag dann. Es war zugleich der Handelstag mit dem höchsten Volumen am Markt.

Die Ergebnisse der EZB-Sitzung

Die EZB änderte den Hauptrefinanzierungssatz erneut nicht. Er bleibt unverändert bei 0,00 Prozent bestehen, ebenso wie der Negativzins für Guthaben der Geschäftsbanken bei der EZB unverändert bleibt. Dieser liegt somit weiterhin bei -0,4 Prozent. Mit Blick auf das billionenschwere Anleihenkaufprogramm ist ebenso keine Änderung vermeldet worden. Dieses läuft zum Jahresende aus und umfasst aktuell monatlich den Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 30 Milliarden Euro, welche ab September auf 15 Milliarden Euro monatlich reduziert werden.

