Das Gesamtbild der Osram Licht AG Aktie ist deutlich short. Allein in den letzten 1,5 Monaten ist der Wert um ca. 20 Euro gefallen. Aktuell verläuft der Kurs jedoch in einer Range, welche sich um den Preis 33,50 Euro gebildet hat. Möglicherweise ist dies nun erst einmal eine Stabilisierung mit anschließendem Ausbruch in Long-Richtung. Da die Tendenz wie bereits erwähnt jedoch klar short ist, wäre es zu risiko-reich, auf einen Ausbruch in Short-Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...