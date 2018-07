Anleger mussten zuletzt Kursverluste bei Schwellenländer-Anleihen verkraften. Doch nun halten Fondsmanager die Papiere wieder für attraktiv.

Wenn Sergio Trigo Paz über Schwellenländer-Anleihen spricht, zieht er gern den Vergleich zu Dating-Apps wie "OkCupid" oder "Tinder". Denn die Profilbilder der Nutzer sind häufig positiver als die Realität. Und der Chefanlagestratege für Schwellenländer-Anleihen beim Vermögensverwalter Blackrock sagt: Einer ähnlichen Illusion sind in der Vergangenheit auch viele Investoren aufgesessen.

Denn die expansive Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat seit 2009 die Renditen in den Schwellenländern gedrückt. "Plötzlich sah es so aus, als seien Investments in diesen Ländern völlig risikolos", sagt Paz. Wer sich von der vermeintlich sicheren Anlage verführen ließ, den traf die Realität hart: Die jüngsten Zinserhöhungen der Fed sorgten für einen Kapitalabfluss aus Schwellenländern. Die Risikoaufschläge von Brasilien, Russland, Indien, China und Co. stiegen, die Kurse der Staatsanleihen stürzten ab.

Auch der breit angelegte "iShares JP Morgan Emerging Markets Bond ETF" verlor auf Jahressicht rund sechs Prozent - ein deutlicher Einbruch für einen passiven Anleihefonds. "Wer im vergangenen Jahr eingestiegen ist, könnte enttäuscht worden sein. Wie bei einem Date, bei dem man vorher nur das Profilbild kennt", sagt Paz.

Doch aus seiner Sicht ist die Kurskorrektur bei Schwellenländer-Bonds überstanden - und das Segment für Investoren wieder attraktiv. "Anleger erhalten für das Risiko, das sie eingehen, wieder eine angemessene Rendite", sagt er. Er empfiehlt, besonders eine Länderkategorie im Blick zu behalten: Ölexporteure. "Sie haben Dollar-Einnahmen und profitieren derzeit von den hohen Rohstoffpreisen."

Denn auch wenn US-Präsident Donald Trump die Opec immer wieder harsch für hohe Ölpreise kritisiert: Experten erwarten, dass das Förderkartell versucht, den Preis mittelfristig zwischen 70 und 80 Dollar pro Barrel zu stabilisieren. Da Ölgeschäfte in der US-Währung abgewickelt werden, bedeutet das für Länder, die mehr Öl ausführen, als sie importieren: Sie erhalten Devisen, ...

