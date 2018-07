US-Tech-Aktien waren lange die Stars an den Märkten. Nach den Kurseinbrüchen von Facebook und Twitter fragen sich Anleger: Geht der Tech-Boom zu Ende?

Sie waren die großen Stars: Quartal für Quartal markierten Tech-Aktien neue Rekorde. Probleme, wie zuletzt Facebooks Datenskandal und Alphabets milliardenschwere Kartellstrafe der Europäischen Union, haben sie abgeschüttelt. Bedenkenträger, die vor Überbewertungen warnten, wurden eines Besseren belehrt. Auf die Frage, ob Tech-Aktien weiter steigen können, lautete die Antwort meistens: "Ja".

In der vergangen Woche jedoch erlebten Anleger eine Bruchlandung. Am Donnerstag sackte die Facebook-Aktie nach überraschend schlechten Quartalszahlen um 19 Prozent ab. Rund 120 Milliarden Dollar Börsenwert lösten sich in Luft auf - das entspricht der gesamten Marktkapitalisierung des Industriegiganten Siemens.

Es war der größte Wertverlust, den ein Unternehmen je an einem Tag verschmerzen musste. Am Freitag dann ein ähnliches Muster. Die Aktie von Twitter verlor nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse gut 20 Prozent. Der plötzliche Vertrauensverlust zog auch andere Tech-Werte in die Tiefe. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, verlor 2,4 Prozent, Apple 1,7 Prozent. Nur Amazon schloss knapp im Plus.

Die überraschenden Kursverluste rücken eine entscheidende Frage in den Fokus: Ist dies nur ein kurzer Schwächeanfall oder der Anfang einer größeren Trendwende? Jahrelang haben Tech-Aktien den Bullenmarkt geschultert, so auch in diesem Jahr. Von Januar bis Mitte Juli waren 83 Prozent der Gewinne des breit gefassten S&P 500-Index auf vier Unternehmen zurückzuführen: Amazon, Netflix, Microsoft und Apple.

Larry Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock hatte diese Dominanz erst vergangene Woche als "besorgniserregend" beschrieben. Die Erwartungen der Investoren haben sich dank vergangener Erfolge immer weiter nach oben geschaukelt. Vor allem die sogenannten FAANG-Aktien, Papiere von Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google, waren lange bei institutionellen wie bei Kleinanlegern beliebt.

Das Problem dabei: In den Kursen der Technologiewerte seien bereits perfekte Quartalsergebnisse eingepreist, sagt Michael Arone, führender Investmentstratege bei State Street Global Advisors. "Wenn sie die nicht erfüllen, werden sie deutlich abgestraft." Das zeigte sich Mitte Juli bei Netflix. Die Aktie brach nach den Quartalszahlen um 14 Prozent ein, nachdem die Zahl neuer Abonnenten geringer ausgefallen war als erwartet.

Mit Twitter und Facebook hat es in der vergangenen Woche nun die sozialen Medien erwischt. Beide Unternehmen sind nach den Debatten um Datenschutz, Fake-News und um ihre Rolle bei den US-Wahlen mitten in den Aufräumarbeiten.

Doch es wäre falsch, alle Tech-Aktien gleichermaßen abzuschreiben, wie ein tieferer Blick in die großen Konzerne zeigt: Häusern wie Apple, Alphabet und Amazon geht es weiterhin blendend.

Amazon

Der von Jeff Bezos geleitete Konzern ist bei der derzeitigen Korrektur relativ glimpflich davongekommen. Der Kurs liegt nur knapp unter dem Allzeithoch von 1?864 Dollar. Das ist ungewöhnlich, denn die Erfolgsgeschichte an der Börse ist seit Beginn gekennzeichnet von kurzfristig heftigen Kursausschlägen in beide Richtungen. Doch das hat sich geändert. Drei Quartale in Folge hat Amazon jetzt Nettogewinne von über einer Milliarde Dollar ausgewiesen. Im zweiten Quartal 2018 waren es sogar 2,5 Milliarden Dollar - ein neuer Rekord. Der Umsatz sprang im Jahresvergleich um 39 Prozent nach oben.

Diese neue Kontinuität stabilisiert den Kurs auf seinem hohen Niveau. Bezos hat nie verheimlicht, dass er Gewinne immer wieder in neue Geschäftsfelder reinvestieren werde. Amazon-Aktionäre mussten mit hohen Wachstumsraten und hauchdünnen Gewinnmargen leben - oder hohen Verlusten. Entstanden ist so der derzeit wohl dynamischste New-Economy-Konzern, der ...

