Kambodschas Dauer-Premier Hun Sen kann weiter regieren. International gibt es große Zweifel an dem Wahlsieg.

In Kambodscha kann Dauer-Ministerpräsident Hun Sen nach einer äußerst umstrittenen Parlamentswahl weiter regieren. Nach Angaben der Wahlkommission gewann die regierende Volkspartei CCP klar. Nach ersten inoffiziellen Ergebnissen von Sonntagabend kann sie sogar mit mehr als 80 Prozent rechnen. Hun Sen ist in dem südostasiatischen Staat schon seit 1985 an der Macht. Die wichtigste Oppositionspartei ließ er vergangenes Jahr verbieten, so dass er keinerlei ernsthafte Konkurrenz hatte.

Mit jetzt schon 33 Jahren im Amt gehört Hun Sen (65) zu den dienstältesten Regierungschefs der Welt. Zwischenzeitlich bewegte sich Kambodscha unter ihm durchaus in Richtung Demokratie. ...

