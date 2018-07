von Michael Mertmann und Edward Martens, Gastautoren in €uro am Sonntag Der Mensch ist ein Gewohnheitstier - das gilt auch für Immobilieninvestoren. Seit mehr als 25 Jahren nutzt die Branche die gängige Klassifizierung in ABCD- Städte, um die Renditechancen und Risiken von Projekten an einem Standort einzuschätzen. ...

