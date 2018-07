25 Proben Frischgemüse, hauptsächlich Petersilie, Rucola und andere Salatsorten, sind in diesem Jahr im LALLF auf Nitrat untersucht worden. "Erfreulicherweise wurde in keiner der Proben die erlaubte Höchstmenge an Nitrat überschritten", resümiert Prof. Frerk Feldhusen, Direktor des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei...

