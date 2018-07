Neben den Notenbanksitzungen öffnen diese Woche mehr als 140 Firmen aus dem S&P 500 ihre Bücher. An den Asien-Börsen herrscht daher Zurückhaltung.

Vor den anstehenden Zinsentscheidungen in Japan und den USA sowie einer Reihe von Firmenbilanzen halten sich die Anleger in Asien am Montag zurück. Allein in der kommenden Woche legen mehr als 140 Firmen aus dem S&P 500 ihre Geschäftszahlen vor, darunter auch der Smartphone-Hersteller Apple.

Die US-Notenbank Fed entscheidet zudem am Mittwoch über den Leitzins für die weltweit führende Volkswirtschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...