- Legacy-Interviews mit Athleten im Rahmen von "PLAY TRUE Torch Relay" -



Tokio (ots/PRNewswire) - Die japanische Anti-Doping-Agentur (JADA) hat Interviews mit zwei Weltklasse-Athleten veröffentlicht: Akito WATABE (Nordische Kombination, Olympia-Medaillengewinner und Weltmeister von 2017) und Minato OIKE (BMX Freestyle Park, Sieger des UCI BMX Freestyle World Cup 2018). Diese Interviews sind auf der dedizierten Webseite im Rahmen von "PLAY TRUE Torch Relay" unter dem Projekt "PLAY TRUE 2020, Sport for Tomorrow (SFT)" verfügbar.



Die beiden aktuellen Interviews für "PLAY TRUE Torch Relay" können über die folgenden Links aufgerufen werden.



Akito WATABE (https://www.playtrue2020-sp4t.jp/torchrelay/interview/truth15/)



Minato OIKE (https://www.playtrue2020-sp4t.jp/torchrelay/interview/truth16/)



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:



(https://kyodonewsprwire.jp/attach/201807256322-O1-6mAa8FCR.pdf)



"PLAY TRUE Torch Relay" ist ein Legacy-Projekt, an dem sich verschiedene Athleten aus unterschiedlichen Ländern, Sportdisziplinen und Generationen beteiligen, um zu vermitteln, was sie im Sport und persönlich als Wahrheit ("TRUTH") erachten. Durch diese Interviewreihe sollen möglichst viele Menschen auf die intrinsischen Werte von Sport aufmerksam gemacht werden, um zu realisieren, inwiefern die von Athleten erkannten Wahrheiten mit ihren eigenen Wertvorstellungen übereinstimmen.



Nachstehend finden Sie die "TRUTH"-Botschaften von Akito WATABE und Minato OIKE:



"Das Streben nach wahrer Stärke mit der Widerstandskraft und Flexibilität von Wasser" -- "Der Weg zu Spitzenleistungen gleicht dem Strom von Wasser: entsprechend der jeweiligen Umstände wird behände und flexibel ein neuer Weg gesucht, ganz ohne Widerstand. Ich denke, dies kann als meine persönliche Wahrheit - oder 'TRUTH in ME' - verstanden werden." -- Akito Watabe



"Mehr die Möglichkeiten ausschöpfen, die sich hinter dem Spaß verbergen" -- "Ich möchte jemand werden, den andere bewundern - und zwar nicht nur für mein Talent beim BMX Freestyle, sondern auch für meine Lebensweise und Person." -- Minato Oike



Bislang haben 16 Athleten mit unterschiedlichem Hintergrund ihre "TRUTH"-Botschaften im Rahmen von "PLAY TRUE Torch Relay" vermittelt. Zu den Athleten, die die Makimono-Fackel (Bildrolle im Querformat) samt ihrer "TRUTH"-Botschaft weitergereicht haben, zählen Koji Murofushi (olympischer Goldmedaillengewinner, Hammerwerfen) und Chelsey Gotell (Para-Schwimmen, Vorsitzende des IPC Athletes Council).



In Verbindung mit dem Interview "Find my PLAY TRUE" wurde auch die Quiz-Seite neu gestaltet (http://playtrue2020-sp4t.jp/quiz).



JADA wird eine Reihe von Programmen und Aktivitäten konzipieren und einführen, um in seiner Rolle als Gastgeberland der olympischen und paralympischen Sommerspiele 2020 in Tokio ein Umfeld des sauberen Sports mitzugestalten sowie zur Integrität von Sport und der Gesellschaft beizutragen.



