"Reutlinger General-Anzeiger" zu Gesundheitsversorgung

Mit seinem neuen Vorstoß will der Gesundheitsminister die Pflege in Krankenhäusern verbessern. Der CDU-Politiker möchte konkrete Vorgaben für die Zahl der Pflegekräfte machen. Das ist in der Tat wichtig. Denn in vielen Klinken wird lieber in Maschinen und in Ärzte investiert als in Pflegepersonal. Mit einem renommierten Operateur und modernen Diagnosegeräten lässt sich der Ruf verbessern. Dann kommen auch mehr Patienten in die Klinik, um sich behandeln zu lassen. Dabei wird übersehen: Jeder Patient möchte nach einer Operation mit dem Gefühl aufwachen, dass jemand da ist, der sich um ihn kümmert, oder Hilfe kommt, wenn er nachts die Klingel drückt./al/DP/mis

