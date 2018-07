"Heilbronner Stimme" zu Pflege-Initiative von Jens Spahn

Es ist gut, dass sich Gesundheitsminister Jens Spahn des Themas annimmt und nun Personaluntergrenzen anordnen will. Falls er mit seinem Vorhaben Erfolg hat, ist auch klar: Es wird teuer für so manche Einrichtung, die personell aufstocken oder andernfalls Strafe zahlen muss. Weitere Kliniken werden in die roten Zahlen rutschen. Damit dürften sich dann einige Fragen noch drängender stellen: Was ist uns unsere Gesundheitsversorgung wert? Wie viel wollen wir als Gesellschaft dafür ausgeben? Und woher soll neues Geld kommen?/al/DP/mis

AXC0017 2018-07-30/05:35