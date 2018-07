"Volksstimme" zu Rentenprotesten in Russland

Da wackelt noch nichts gleich im System, wenn Tausende Russen sich gegen die Erhöhung des Rentenalters wehren. Doch ist es einer der unpopulärsten sozialen Einschnitte für eine Regierung. Das hat Westeuropa mit Beispielen wie Griechenland, Deutschland oder Frankreich klar gemacht. In Russland gehen freilich auch in diesem Fall die Uhren ein wenig anders. Was nach außen hin paradiesisch erscheint - Frauen mit 55, Männer mit 60 Jahren in Rente - ist eine der wenigen sozialen Garantien, die dieses Land seit Väterchen Stalin zu geben vermag. Väterchen Putin kann das nicht mehr durchhalten, die demografischen und ökonomischen Zwänge sind zu stark. Seinem Volk ist das herzlich egal - der Herr im Kreml soll das Vertrauen, das ihm die Wähler geschenkt haben, gefälligst rechtfertigen. Die jüngste Mehrwertsteuererhöhung hinzugenommen, macht er genau das Gegenteil. Was aus der Empörung darüber wird, kann niemand sagen./al/DP/mis

