Nach mehr als einem halben Jahr Verhandlungsdauer wird am Montag (9.00 Uhr) das Urteil in einem Prozess um die Hinterziehung von knapp sieben Millionen Euro Biersteuer in Frankreich gesprochen. Der Hauptbeschuldigte soll als Geschäftsführer einer Hamburger Firma 19 Millionen Liter Bier in Frankreich für den Export nach Deutschland deklariert, aber nur einen Bruchteil davon auch geliefert haben. Der größte Teil soll auf dem Schwarzmarkt in Frankreich und Großbritannien verkauft worden sein. Damit habe er das Bier dem Zugriff der Steuerbehörde entzogen. Zwei weitere Angeklagte waren seine Disponenten. Gegen mehrere weitere Verdächtige im Ausland laufen getrennte Verfahren. Nach europäischem Recht können Verstöße gegen die Abgabenordnung für Verbrauchssteuern EU-weit verfolgt werden. Den drei Männern drohen hohe Haftstrafen./egi/DP/zb

AXC0021 2018-07-30/05:49