Düsseldorf (ots) - NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will sich für eine Verlängerung der Pfingstferien in Nordrhein-Westfalen einsetzen. "Die Zustimmung dazu ist groß und ich unterstütze das ausdrücklich", sagte Gebauer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Sie werde das Thema Ferienregelung in der Kultusministerkonferenz ohnehin ansprechen, denn es gebe viele Fragen, die grundsätzlich einmal zwischen den Ländern besprochen werden müssten, wie beispielsweise auch der Ferienbeginn. "Warum haben Bayern und Baden-Württemberg immer zum letztmöglichen Zeitpunkt Sommerferien?", fragte die Schulministerin und fügte hinzu: "Hier meine ich, dass es zu neuen Regelungen kommen muss". Diese durchzusetzen sei aber "ein dickes Brett", die anderen Bundesländer hätten auch ihre Interessen. In der Kultusministerkonferenz (KMK) haben sich die Schulminister aller Bundesländer auf ein komplexes Ferien-Reglement geeinigt. Grundlage für die Ferienregelung ist das so genannte "Hamburger Abkommen". Danach beträgt die Gesamtferiendauer während eines Schuljahres 75 Werktage. Die Sommerferien sollen grundsätzlich in der Zeit zwischen dem 1. Juli und dem 10. September liegen und mindestens sechs Wochen dauern. Abweichungen müssen in der Kultusministerkonferenz beschlossen werden. Kurzfristig ist eine Änderung aber kaum möglich. "Die Ferienpläne stehen bis 2023/2024 fest, und daher wird es hier keine schnellen Entscheidungen geben können", sagte Gebauer.



