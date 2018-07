Bei der Osram Aktie scheint es so, als ob man Licht am Ende des Tunnels sehen kann. Seit ihrem Allzeithoch bei 79,58 Euro Anfang Januar ging es mit der Aktie kontinuierlich bergab und zwei Gewinnwarnungen innerhalb weniger Wochen schickten die Aktie tief in den Keller. Das Tief wurde im Juli bei 31,54 Euro markiert. Bei diesem Kurs gab es eine kräftige Gegenreaktion und am 05.07. ein Hoch von 35,12 Euro. Im Express-Service hatten wir am 05.07. über ...

