Bei ElringKlinger hatten wir zuletzt im Dezember auf eine Trading-Chance hingewiesen. Seinerzeit hat das Untermehmen mit dem Verkauf seiner Tochtergesellschaft Hug in der Schweiz und einer Meldung, dass man sich auf Zukunftsfelder, wie dem Leichtbau und die Elektromobilität konzentrieren will, einen Kaufrausch erzeugt, der die Aktie im vorweihnachtlichen Umfeld von etwa 15,40 Euro auf bis zu 18,75 Euro im Tagesverlauf am 28.12. nach oben katapultiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...