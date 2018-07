Seit sich Cerberus in großem Stil bei deutschen Banken eingekauft hat, rätselt die Finanzwelt über die Motive. Der Investor steht für mehr Effizienz, mehr Risiko - und mögliche Fusionen.

Wer im Frankfurter Hochhaus Eurotheum mit dem gläsernen Aufzug nach oben fährt, sieht mit jedem Stockwerk mehr Bagger und Baugruben. Direkt nebenan liegt ein Komplex, in dem viele Jahre das Investmentbanking der Deutschen Bank residierte, jetzt ist davon nur noch ein Gerippe übrig, bald soll auch das weichen. Ein weitläufiges Gebäude auf der anderen Straßenseite wird ebenfalls komplett umgestaltet. Je höher man kommt, desto mehr fügen sich die Baustellen zu einem Gesamtbild: Der deutsche Finanzplatz ist ein großer Bauplatz. Vieles ist abbruchreif. Was folgt, ist noch nicht eindeutig zu sehen.

Die Fenster im 20. Stock eröffnen eine gute Übersicht über das große Buddeln. Hier residiert der US-Finanzinvestor Cerberus. Gerade mal zehn Angestellte sind in dessen deutscher Repräsentanz beschäftigt, doch beim Umbau, der rundherum läuft, spielt das Unternehmen eine zentrale Rolle: In den vergangenen Monaten hat Cerberus Milliarden in deutsche Institute gesteckt. Für die Frankfurter Bankenwelt wirkt der Investor damit ein bisschen wie all die Kräne in der Innenstadt: Man sieht, dass sie sich drehen - wohin das führen soll, verrät aber keiner. Ob der Investor sich mit seinen Milliarden als Architekt, Ingenieur oder Resteverwerter betätigen will, dazu schweigt das Unternehmen beharrlich.

Äußerste Diskretion gehört seit der Gründung 1992 zum Geschäftsmodell der New Yorker Beteiligungsgesellschaft. Von Anfang an hat sie sich auf die Übernahme und Sanierung besonders schwerer Restrukturierungsfälle spezialisiert. Von denen gibt es im deutschen Kreditwesen offensichtlich einige. Gemeinsam mit einer Gruppe anderer Investoren hat Cerberus Ende Februar den Zuschlag beim Verkauf der HSH Nordbank erhalten, die vom Investor kontrollierte Bawag aus Österreich hat die kleine Südwestbank in Stuttgart übernommen. 2017 hat sich Cerberus zudem mit beachtlichen Anteilen bei der Commerzbank und der Deutschen Bank eingekauft. Sollte sich die Landesbank Nord/LB in Hannover für private Investoren öffnen, wird Cerberus auch hier bereitstehen. Der Appetit auf deutsche Finanzwerte scheint keine Grenzen zu kennen.

Damit befindet Cerberus sich in fundamentaler Opposition zu fast allen anderen wichtigen Großanlegern. Die halten die deutsche Finanzindustrie für ein Trümmerfeld, in dem auf absehbare Zeit kein Wachstum möglich ist. Obwohl die Wirtschaft seit mittlerweile zehn Jahren boomt, verdienen deutsche Banken kaum Geld, an der Börse sind sie schlechter bewertet als Institute aus Krisenländern wie Italien und Spanien.In Frankfurt glauben deshalb viele, dass Cerberus einen bisher unbekannten strategischen Plan verfolgt. Tatsächlich dürfte der Investor bei den Banken aber erst mal auf radikale operative Verbesserungen drängen und darauf setzen, dass mit höheren Leitzinsen auch die Erträge der Institute wieder steigen. Nicht zuletzt wird Cerberus auch darauf spekulieren, dass es in Deutschland irgendwann zu Zusammenschlüssen von Banken kommt. Die sind zwar nicht ganz akut. Konzepte liegen aber in der Schublade.

Mit dem Großeinstieg in Deutschland sichert sich Cerberus auch die Vorteile eines stabilen Standorts. Der kann als Basis weiterer Investitionen dienen. Im Vergleich zur Konkurrenz kommen deutsche Institute günstig an Geld. Das lässt sich für Kredite an Mittelständler nutzen, aber auch deutlich profitabler im Ausland anlegen. Der Logik folgten viele Banken vor der Finanzkrise 2008 - mit fatalem Ausgang.

Die Wette von Cerberus ist deshalb riskant. Geht sie gut, macht der Investor die deutschen Banken wettbewerbsfähiger und kann irgendwann mit sattem Profit wieder aussteigen. Wenn nicht, verschärft er die ohnehin schon existenzbedrohende Krise.

Cerberus wird alles tun, um seinen Kapitaleinsatz zum Erfolg zu machen. Dafür steht schon der vom dreiköpfigen Höllenhund aus der griechischen Mythologie abgeleitete Name. Intern will man den so verstehen, dass je ein Haupt auf das Geld der Investoren, die Beteiligungen und die eigenen Mitarbeiter aufpasst. In der Finanzwelt legt man den Namen anders aus: "Cerberus ist besonders aggressiv", sagt einer, der den Investor gut kennt. Das übliche Programm aus Sparen und Umbauen liefe bei Beteiligungen der Höllenhunde noch mal eine Nummer härter ab.

Zu besichtigen ist die Methode Cerberus etwa in Stuttgart. Als die dem Investor gehörende Bawag die dort ansässige Südwestbank Ende 2017 übernahm, gab Bankchef Wolfgang Kuhn noch das Ziel aus, "die vorhandenen Mitarbeiter über Wachstum auszulasten". Da kannte er seinen neuen Eigentümer wohl noch nicht so richtig. Mittlerweile hat der sein Konzept vorgestellt, das deutlich von Kuhns Plänen abweicht. Von bisher 650 Angestellten sollen Ende 2019 noch 350 übrig bleiben, die Hälfte der Filialen wird schließen.

In der ohnehin gebeutelten Deutschen Bank ist die Unruhe auch wegen solcher Beispiele groß. Zwar kann Cerberus mit einem Anteil von drei Prozent formal wenig Einfluss nehmen. Seit Kurzem sind die Amerikaner aber nicht mehr nur Anteilseigner, sondern mit einem Tochterunternehmen ganz offiziell als Berater engagiert. Die Abgesandten des Investors sollen dem Vorstand aufzeigen, wie er die Effizienz steigern und das knappe Kapital sinnvoll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...