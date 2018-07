Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENTENKASSE - Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet die Sozialversicherungen und staatlichen Fonds immer stärker. So musste die gesetzliche Rentenversicherung für das vergangene Jahr erstmals sogenannte negative Vermögenserträge von 49 Millionen Euro ausweisen. "Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem negativen Wert in ähnlicher Höhe", schreibt der Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen, Wilfried Husmann. (Handelsblatt S. 6-7)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, hat eine Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags Anfang 2019 um 0,6 Prozentpunkte gefordert. "Wir halten eine Senkung des Beitrags um 0,6 Prozentpunkte für vertretbar und erforderlich, weil die Arbeitslosenversicherung dann immer noch Überschüsse erzielen würde", sagte Holznagel der Rheinischen Post. "Fakt ist, dass die Bundesagentur für Arbeit, gemessen am Halbjahr 2010, heute 52 Prozent mehr Beitragseinnahmen hat, gleichzeitig aber 22 Prozent weniger für das Arbeitslosengeld ausgibt." (Rheinische Post)

GÜTERVERKEHR - Der anhaltend positive Konjunkturverlauf und eine weiter steigende Verkehrsnachfrage führen nach Einschätzung der Bundesregierung "zu einer Verknappung an Berufskraftfahrern in Deutschland". Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. Laut Bundesagentur für Arbeit fehlen in Deutschland rund 40.000 Berufskraftfahrer. Dennoch sei der Umsatz deutscher Unternehmen im Straßengüterverkehr 2017 um 3,9 Prozent zum Vorjahr und damit stärker als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre gestiegen, heißt es in der Antwort. (Handelsblatt S. 11)

DATENERFASSUNG - Finanzämter, Sozialbehörden und Gerichtsvollzieher fragen immer häufiger Infos zu privaten Bankverbindungen ab. Datenschützer sind beunruhigt. Allein im ersten Halbjahr gingen 391.442 Kontenabrufe beim Bundeszentralamt ein, geht aus Zahlen des Bundesfinanzministeriums hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Damit gab es in den ersten sechs Monaten 38 Prozent mehr Anfragen als im Vorjahreszeitraum, als es rund 283.000 waren. (Handelsblatt S. 10, W)

GRUNDGESETZÄNDERUNG- Union und SPD wollen noch dieses Jahr das Grundgesetz ändern, damit der Bund in Zukunft Kommunen direkt dabei unterstützen kann, Schulen auszubauen sowie Wohnungen und U-Bahnen oder Straßenbahnnetze zu bauen. Dazu braucht die Koalition die Grünen und die FDP. Finanzminister Scholtz habe im Stillen erste Gespräche geführt, so das Handelsblatt. (Handelsblatt S. 8)

KATASTROPHENSCHUTZ - Ein Entwurf der EU-Kommission sieht vor, eine europäische Infrastruktur zum Katastrophenschutz aufzubauen. Dazu zählen: Löschflugzeuge, medizinische Einheiten, Wasserpumpen. Sie sollen möglichst in den Ländern stationiert sein, die über große Erfahrungen im Katastrophenschutz verfügen. Für Löschflugzeuge sind aktuell Frankreich, Griechenland und Spanien im Gespräch. (FAZ S. 7)

LANDWIRTSCHAFT - Dürre und Hitze werden für die Landwirtschaft und andere Wirtschaftsbereiche zunehmend zur Belastung. Bundeslandwirtschaftsministerien Julia Klöckner (CDU) kündigte am Sonntag an, Hilfen für die betroffenen Bauern prüfen zu wollen. Am Dienstag werde es ein Treffen mit den Ländern auf Arbeitsebene geben. Eine Entscheidung werde allerdings nicht vor Ende August fallen. (FAZ S. 15)

LANDWIRTSCHAFT - Vor dem geplanten Dürregipfel von Bund und Ländern an diesem Dienstag fordert Bauernpräsident Joachim Rukwied finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern in Höhe von einer Milliarde Euro. "Eine Milliarde wäre wünschenswert, um die Ausfälle auszugleichen", sagte Rukwied den Zeitungen der Funke Mediengruppe. (Funke Mediengruppe)

MOBILFUNKLIZENZEN - United Internet vermutet eine Absprache zwischen Politik und Netzanbietern für die Vergabe des neuen 5G-Standards. Der Mobilfunkgipfel Anfang Juli habe nach Ansicht von United Internet-Chef Ralph Dommermuth zu einem "Clubdeal" geführt, nämlich zu der Abmachung zwischen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und den Netzbetreibern, den Markt unter den drei bestehenden Akteuren Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica aufzuteilen. "Der Markt für Neueinsteiger bleibt faktisch verschlossen, um die Oligopolerträge der Netzbetreiber weiter abzusichern", so Dommermuth in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. (FAZ S. 22)

KONZERNE - Umsätze und Mitarbeiterzahl der größten Unternehmen legen deutlich zu. Das zeige das jährliche Top-500-Ranking von Welt und Accenture. Zentrales Risiko bleibe der zunehmende Protektionismus. (Welt, S. 1, 15-18)

GLOBALE HANDELSKONFLIKTE - DAX-Konzerne erzielen ihre Umsätze vor allem im Ausland. Stellen schaffen sie überproportional viele in der Heimat. Das könnte sich ändern. Die internationalen Handelskonflikte bedrohen deutsche Arbeitsplätze. Das zeige eine Analyse der Beratungsgesellschaft EY, die der Welt exklusiv vorliegt. (Welt S.10)

KOHLEAUSSTIEG - Die klimaschädlichen deutschen Braunkohlekraftwerke könnten durch die bestehenden Gaskraftwerke ersetzt werden, ohne damit die Stromversorgung zu gefährden. Das ist das Ergebnis einer Studie, die von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen im Auftrag der deutschen Gaswirtschaft erstellt wurde und der Welt exklusiv vorliegt. (Welt S. 9)

ÖKOSTROM - Die Bundesregierung prüft nach eigenen Angaben, ob sie den Einspeisevorrang für die erneuerbaren Energien gegenüber Kohle-, Gas- oder Atomstrom in die Stromnetze begrenzt. Das geht aus der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine FDP-Anfrage hervor, die Rheinischen Post vorliegt. Das Ministerium verweist darin auf eine Studie, die in seinem Auftrag untersucht hatte, wie die Systemsicherheit im Stromnetz erhöht werden kann. "Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich durch eine moderate Relativierung des Einspeisevorrangs für Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen im Netzengpassmanagement nennenswerte Netzengpasskosten einsparen lassen", heißt es in der Antwort. (Rheinische Post)

