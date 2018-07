WISeKey QuoVadis und SWITCH verlängern erfolgreiche Partnerschaft



Zug, Genf, Schweiz - 30, 2018 - WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX:WIHN), eine führende Schweizer Cyber-Security und IoT Unternehmung, gab heute bekannt, dass ihr Tochterunternehmen QuoVadis Trustlink Schweiz AG und SWITCH (www.switch.ch (http://www.switch.ch)) Ihre erfolgreiche Zusammenarbeit für SSL und Secure E-Mail Zertifikate über weitere drei Jahre verlängern.

Erfolgreiche Kooperation seit 2010

SWITCH vernetzt und bündelt als unabhängiger Partner das Know-how rund um ganzheitliche ICT-Lösungen aller Anspruchsgruppen innerhalb und ausserhalb der akademischen Welt. Als integraler Bestandteil der Schweizer Hochschulgemeinschaft unterstützt und berät SWITCH unter anderem Hochschulen in der Umsetzung ihrer Cybersecurity-Strategie.



Seit 2010 stellt dabei WISeKey QuoVadis SSL (Secure Socket Layer) und Secure E-Mail Zertifikate für SWITCH und ihre Kunden aus und trägt damit einen massgeblichen Teil zur Cybersecurity des Schweizer Hochschulmarktes bei. Durch die SSL-Verschlüsselung bezeugen die WISeKey QuoVadis Zertifikate die Echtheit einer Webseite und verschlüsseln die Datenübertragung von und zu der Webseite. Webseitenbesucher/innen können sich dabei darauf verlassen, sich auf der "richtigen" Webseite zu befinden. Das WISeKey QuoVadis Secure E-Mail Zertifikat wird auf Personen ausgestellt und kann zum Signieren, Verschlüsseln und Authentisieren von E-Mails verwendet werden, wodurch die E-Mail Kommunikation sicher und vertraulich wird. Anwender/innen können dabei darauf vertrauen, dass ihre digitale Kommunikation - zum Teil mit sensiblen Inhalten - tatsächlich mit der Person oder dem Unternehmen stattfindet, deren Anschein es hat.



Michael Sieber, Vice President Sales & Marketing WISeKey QuoVadis: "Wir sind sehr stolz darauf, auch die nächsten Jahre ein starker Partner für SWITCH zu sein. In unseren Gesprächen haben wir schnell festgestellt, dass unsere Vision einer hochsicheren, wertschöpfenden Digitalisierung der Schweiz sehr deckungsgleich mit den Vorstellungen von SWITCH ist. Die Verlängerung der Partnerschaft ist die logische Konsequenz daraus."





Verlängerung erfolgreicher Zusammenarbeit bis 2021

Der neue Partnerschaftsvertrag über weitere drei Jahre bis 2021 mit Option auf beidseitige Verlängerung wurde im Juni gezeichnet.



Reto Scagnetti, Country Manager WISeKey QuoVadis: "Wir freuen uns sehr über die Ausdehnung unserer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit SWITCH. Die perfekt aufeinander abgestimmten Prozesse ermöglichen beiderseits ein hocheffizientes Arbeiten."



Andres Aeschlimann, Team Leader Trust & Identity bei SWITCH: "Verlässlichkeit, Vertrauen und Kompetenz werden im sich rasant entwickelnden Cyberspace immer wichtiger. Mit WiseKey QuoVadis haben wir einen lokal vertretenen, langjährigen und zuverlässigen Partner, welcher uns als Vertreter der akademischen Community in der Schweiz jederzeit äusserst kompetent unterstützt. Wir schätzen die langjährige Erfahrung der Fachleute bei Wisekey QuoVadis sowie ihr Engagement für eine tadellose Diensterbringung in unserem anspruchsvollen Umfeld."





Über WISeKey QuoVadis

QuoVadis ist das Dienstleistungs-Unternehmen von WISeKey (SIX: WIHN) und spezialisiert auf kryptografische Dienstleistungen (managed PKI Services) mit digitalen Zertifikaten und elektronischen Signaturen. Zum Angebot gehören SSL/TLS-Zertifikate für Webseiten, Zertifikate für Authentifizierung, Verschlüsselung und die Erstellung von digitalen Signaturen. Spezialisierte Plattformen für rechtsgültige elektronischen Signaturen und Digital-Onboarding, Software-Lösungen für Massen-Signaturen sowie branchenspezifische Angebote im IoT Umfeld und Zeitstempel-Dienste runden das Leistungsspektrum ab. Elektronische Signaturen von QuoVadis werden bereits heute jährlich in mehr als 60 Millionen elektronischen Transaktionen eingesetzt. QuoVadis Niederlassungen befinden sich in der Schweiz, in den Niederlanden, Deutschland sowie Belgien, Grossbritannien und auf Bermuda. https://www.wisekey.com/quovadis/ (https://www.wisekey.com/quovadis/)

Über WISeKey

WISeKey ist eine führende globale Cyber-Security Firma mit Kotierung an der Schweizer Börse (SIX: WIHN). Dank dem Schweizerischen Root-Zertifikat und Mikro-Chip basierten IoT-Angeboten werden sichere Authentifizierung und Identifizierung für physische und virtuelle Dienstleistungen im Bereich IoT, Blockchain und künstlicher Intelligenz angeboten. Weitere Informationen: www.wisekey.com (http://www.wisekey.com/)

Über SWITCH

SWITCH steht für mehr Leistung, Komfort und Sicherheit in der digitalen Welt. In Partnerschaft mit ihren Anspruchsgruppen in und ausserhalb der akademischen Welt entwickelt und verbessert die Stiftung ganzheitliche ICT-Lösungen in den Bereichen Network, Security, Identity Management und Cloud Computing. Seit den Anfängen des Internets ist SWITCH auch die Registry für Domain-Namen mit den Endungen .ch und.li. Die Stiftung feiert 2017 ihr 30-jähriges Bestehen und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende an ihrem Sitz in Zürich. www.switch.ch (http://www.switch.ch).

