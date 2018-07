Die Partner wollen in den nächsten drei Jahren eine neuartige Softtouch-Haptik für Bedienelemente entwickeln, insbesondere für den Automobilinnenraum. Kernidee ist dabei das Prinzip ‚Spüren statt Hinsehen'. Hierzu soll die Bestätigung eines Bedienwunsches, der über einen Druckimpuls in die neue Softtouch-Oberfläche ausgelöst wird, rein haptisch direkt über die Fingerspitze erfolgen. Weitere Anwendungen dieser innovativen Softtouch-Funktionsoberfläche werden in der Medizintechnik sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...