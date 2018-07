H1 2018: DIC Asset AG mit starker operativer Performance weiter auf Wachstumskurs - erstmals 5 Mrd. Euro Assets under Management DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis H1 2018: DIC Asset AG mit starker operativer Performance weiter auf Wachstumskurs - erstmals 5 Mrd. Euro Assets under Management 30.07.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Presseinformation H1 2018: DIC Asset AG mit starker operativer Performance weiter auf Wachstumskurs - erstmals 5 Mrd. Euro Assets under Management * Operatives Ergebnis (FFO) steigt auf 32,0 Mio. Euro, ein Plus von 7 % gegenüber Vorjahreszeitraum * Konzernergebnis wächst um 20 % auf 23,9 Mio. Euro * Like-for-like Mieteinnahmen +2,3 %, EPRA-Leerstandsquote sinkt auf 8,9 % * Erträge aus Immobilienmanagement um 56 % auf 12,2 Mio. Euro ausgebaut * Assets under Management erreichen 5 Mrd. Euro Frankfurt am Main, 30. Juli 2018. Die DIC Asset AG, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, ist auch im ersten Halbjahr 2018 weiter stark und profitabel gewachsen. Das Konzernergebnis stieg im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 %, von 20,0 Mio. Euro auf 23,9 Mio. Euro. Gute Erträge aus dem operativen Geschäft und die Dividendeneinnahmen aus der strategischen Beteiligung an der TLG Immobilien AG trieben den FFO um 7 % auf 32,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis (H1 2017: 29,8 Mio. Euro). Die Assets under Management wurden weiter ausgebaut und erreichten zum 30. Juni 2018 erstmals die Schwelle von 5 Mrd. Euro. Das Ankaufsvolumen im Jahr 2018 liegt bis dato bei rund 105 Mio. Euro und beinhaltet u.a. den Ankauf einer Immobilie in Leverkusen für das Commercial Portfolio in Höhe von rund 52 Mio. Euro sowie zwei Ankäufe für den Fonds DIC OB IV in Eschborn und Mannheim für jeweils rund 17 Mio. Euro. Weitere Ankäufe für beide Geschäftsbereiche sind aufgrund der gut gefüllten Pipeline im Verlauf der zweiten Jahreshälfte zu erwarten. Die Verkäufe im Commercial Portfolio summierten sich zum 30. Juni 2018 auf rund 49 Mio. Euro. "Das Ergebnis des ersten Halbjahrs verdeutlicht eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit unserer Teams. Die Steigerung der Vermietungsleistung um 60 % und die damit einhergehende signifikante Reduzierung der Leerstandsquote sowie der Anstieg der like-for-like Mieteinnahmen erhöhen nachhaltig den Unternehmenswert durch die Wertsteigerung der Immobilien einerseits und die Erhöhung der Managementgebühren andererseits. Trotz weltwirtschaftlicher Risiken zeigen sich deutsche Bürovermietungs- und Investmentmärkte stabil und wir können unsere für das Geschäftsjahr 2018 formulierten Ziele in allen Bereichen bestätigen", sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. Mieteinnahmen im Commercial Portfolio like-for-like um 2,3 % gesteigert Das Segment Commercial Portfolio umfasste zum 30. Juni 2018 108 Objekte mit einem Marktwert von rund 1,6 Mrd. Euro. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 reduzierten sich die Bruttomieteinnahmen aufgrund von Verkäufen in 2017 auf 50,3 Mio. Euro (H1 2017: 59,2 Mio. Euro), like-for-like konnten die Mieteinnahmen durch die erfolgreiche Vermietungsarbeit des internen Asset Managements jedoch um 2,3 % gesteigert werden. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) liegt bei 5,2 Jahren (H1 2017: 4,3 Jahre). Die EPRA Leerstandsquote hat sich innerhalb eines Jahres von 11,2 % auf 8,9 % verringert. Siebter Spezialfonds gestartet, Fondsgeschäft als Wachstumstreiber Im Segment Funds hat die DIC im ersten Halbjahr ihren Wachstumskurs konsequent weiterverfolgt und die Assets under Management gegenüber dem Vorjahr um eine halbe Milliarde Euro auf rund 1,8 Mrd. Euro gesteigert. Dazu beigetragen hat im Berichtszeitraum u.a. die erfolgreiche Auflage eines weiteren Fonds aus der DIC Office Balance-Reihe. Der Fonds DIC OB V hat ein Zielinvestitionsvolumen von 350-400 Mio. Euro und eine jährliche Zielrendite von 4,0 bis 4,5 %. Die Transaktion wird erst im dritten Quartal 2018 ergebniswirksam. Die Erträge aus dem Fondsgeschäft konnten gegenüber dem Vorjahr signifikant von 6,9 Mio. Euro um rund 60 % auf 11,0 Mio. Euro gesteigert werden, wobei hier neben laufenden Management-Fees insbesondere die Erlöse aus dem Anteilsscheinverkauf des Fonds DIC HSB im ersten Quartal 2018 eine Rolle spielten. Strategische Beteiligung an TLG generiert hohen Ergebnisbetrag Im Segment Other Investments lagen die Assets under Management bei rund 1,6 Mrd. Euro. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 stieg insbesondere das bewirtschaftete Immobilienvermögen im Drittgeschäft von 0,7 Mrd. Euro auf nunmehr 1,2 Mrd. Euro. Bei den Joint Ventures wurde die Veräußerung des letzten zu verkaufenden Objekts beurkundet. Einen herausragenden Beitrag zum Ergebnis der DIC Asset AG lieferte im Berichtszeitraum der Dividendenertrag in Höhe von 10,2 Mio. Euro der strategischen Beteiligung an der TLG Immobilien AG. Zinsaufwand für das Commercial Portfolio verbessert Das Zinsergebnis lag im ersten Halbjahr 2018 bei -19,2 Mio. Euro (H1 2017: -16,8 Mio. Euro), im Wesentlichen bedingt durch eine vorübergehende doppelte Zinsbelastung bei den Anleihen. Die Finanzmittel aus der Emission der fünften Unternehmensanleihe 17/22 im Juli 2017 mit nachfolgender Aufstockung Anfang 2018 wurden insbesondere zur Rückzahlung der am 09. Juli 2018 ausgelaufenen Anleihe 13/18 eingesetzt. Der Zinsaufwand für das Commercial Portfolio konnte gegenüber dem Vorjahr klar verbessert werden. Der Nettoverschuldungsgrad (Loan-to-Value) bereinigt um Warehousing-Effekte liegt bei 57,3 % (31.12.2017: 57,0 %). Weitere Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter www.dic-asset.de. Kontakt: Nina Wittkopf Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Fon +49 69 9454858-1462 Mobile +49 151 2990-5223 [1]ir@dic-asset.de 1. mailto:ir@dic-asset.de Über die DIC Asset AG: Die DIC ist eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen und spezialisiert auf Gewerbeimmobilien. Mit rund 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist das Unternehmen mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten vertreten und betreut rund 185 Objekte mit einem Marktwert von rund 5,0 Mrd. Euro. Mit ihrem hybriden Geschäftsmodell fokussiert sich die DIC auf die Geschäftsbereiche Commercial Portfolio, Funds und Other Investments. Dabei nutzt die DIC eine eigene integrierte Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz Wertsteigerungspotenziale in den Geschäftsbereichen zu heben und Erträge zu steigern. Im Bereich Commercial Portfolio (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) agiert die DIC als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet Erträge aus dem Management und der Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios. Der Bereich Funds (1,8 Mrd. EUR Assets under Management) erwirtschaftet Erträge aus der Tätigkeit als Emittent und Manager von Immobilien-Spezialfonds für institutionelle Investoren. Der Geschäftsbereich Other Investments (1,6 Mrd. EUR Assets under Management) führt strategische Beteiligungen, die Bewirtschaftung von Immobilien ohne eigene Beteiligung, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments zusammen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten. Die DIC Asset AG auf einen Blick Finanzkennzahlen in Mio. EUR H1 2018 H1 2017 Bruttomieteinnahmen 50,3 59,2 Nettomieteinnahmen 42,5 50,4 Erträge aus Immobilienmanagement 12,2 7,8 Erlöse aus Immobilienverkauf 51,2 166,4 Gesamterträge 124,3 245,3 Gewinne aus Immobilienverkauf 11,1 10,8 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 10,8 2,2 Funds from Operations (FFO) 32,0 29,8 EBITDA 61,3 55,9 EBIT 46,6 40,0 Konzernüberschuss 23,9 20,0 Finanzkennzahlen je Aktie in EUR* H1 2018 H1 2017 FFO 0,46 0,43 EPRA-Ergebnis 0,42 0,41 Ergebnis 0,35 0,28 *Alle Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS Bilanzkennzahlen in Mio. EUR 30.06.2018 31.12.2017 Verschuldungsgrad (LTV)** in % 57,3 57,0 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 1.467,2 1.437,2 Eigenkapital 829,7 828,9 Finanzschulden 1.505,9 1.405,7 Bilanzsumme 2.427,3 2.341,3 ** bereinigt um Warehousing Operative Kennzahlen H1 2018 H1 2017 Vermietungsleistung in Mio. EUR 12,0 7,5 EPRA-Leerstandsquote 8,9 11,2 Commercial Portfolio*** in % *** ohne Warehousing und Projektentwicklungen 30.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DIC Asset AG Neue Mainzer Straße 20 * MainTor 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 9454858-1462 Fax: +49 69 9454858-9399 E-Mail: ir@dic-asset.de Internet: www.dic-asset.de ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A1TNJ22, DE000A12T648 WKN: A1X3XX, A1TNJ2, A12T64 Indizes: S-DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708909 30.07.2018

ISIN DE000A1X3XX4 DE000A1TNJ22 DE000A12T648

AXC0031 2018-07-30/07:30