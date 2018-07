Die Medizintechnik-Sparte von Siemens spürt zunehmend Gegenwind von Wechselkursen. Der Umsatz stagnierte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende September) bei 3,3 Milliarden Euro, wie Siemens Healthineers am Montag in Erlangen mitteilte. Ohne Währungseffekte wäre er um fünf Prozent gewachsen. Auch beim Ergebnis bekam...

