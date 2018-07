Welche Themen sind am Montag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: BMW hebt wegen der Zölle auf US-Importe die Preise für zwei X-Modelle in China an, Wirecard-Chef Braun sieht auch in den nächsten Jahren immenses Wachstum und ein Aktionär hat nach dem heftigen Kurssturz eine Klage gegen Facebook angekündigt.

