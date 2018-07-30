BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 102 (106) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 31 (29) EUR - 'BUY'CFRA SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 89 (93) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT MORPHOSYS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 120 (95) EURHSBC HEBT ZIEL FÜR MTU AERO ENGINES AUF 169 (152) EUR - 'HOLD'LAMPE HEBT RATIONAL AUF 'HALTEN' (VERKAUFEN)RBC SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 360 (365) EUR - 'UNDERPERFORM'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 95 (100) EUR - 'BUY' CFRA SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 7 (7,5) EUR - 'HOLD'CFRA HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 19 (18) EUR - 'BUY'CFRA HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7500 (7000) PENCE - 'BUY'CFRA SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 85 (110) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7100 (7000) PENCE -...Den vollständigen Artikel lesen ...