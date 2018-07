RIB Software SE (RIB) übernimmt 80% der Anteile an der IMS Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung RIB Software SE (RIB) übernimmt 80% der Anteile an der IMS Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH 30.07.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 30-Juli-2018 RIB Software SE (RIB) übernimmt 80% der Anteile an der IMS Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH Stuttgart, Deutschland, 30. Juli 2018. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technologie für die Bauindustrie, gab heute die Übernahme von 80% der Anteile an der IMS Gesellschaft für Informations- und Managementsysteme mbH, bekannt. Der Kaufpreis wurde mit Barmitteln bezahlt. Michael Sauer, Vorstand der RIB Gruppe: "Durch die Integration der Lösungen von IMS im Bereich Facility Management mit der cloudbasierten Technologie iTWO 4.0, werden wir die Effizienz im gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen auf ein neues Niveau heben. Das vorhandene Know-How auf beiden Seiten ergänzt sich insbesondere in den Bereichen IoT, Sensorik, Robotik und Smart-Technology ideal und erweitert die Durchgängigkeit unserer Lösung von Planen und Bauen bis hin zum Betrieb. Dadurch können wir unseren Kunden künftig Informationen zur Total Cost of Ownership (TCO) im Bereich Lifecylce der Infrastruktur bereitstellen und weitere Aspekte (wie Instandhaltungskosten) bei der Planung berücksichtigen. Im Vergleich zu bisherigen Lösungen werden wir durch den konsequenten Einsatz von FM 4.0 die Digitalisierung der Infrastruktur konsequent vorantreiben." "Die Technologien der RIB bieten uns die perfekte Möglichkeit, um gemeinsam mit unseren Kunden den wichtigen Schritt in Richtung BIM und IoT zu gehen. Durch die Nutzung der integrierten BIM Daten werden erste Smart Building Applikationen wie Indoor Navigation möglich. Wir werden unseren Kunden somit weiterhin als innovativer und verlässlicher Partner zur Seite stehen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von RIB, um unsere Stärken im Markt weiter auszubauen", sagt Michael Heinrichs, Geschäftsführer von IMS. Über IMS Seit 1987 ist IMS im Softwaremarkt tätig, konzernunabhängig und in zweiter Generation inhabergeführt. IMS beschäftigt heute an den vier Standorten Berlin, Dinslaken, Philippsburg und Zürich über 70 Mitarbeiter in Entwicklung, Support, Vertrieb und Service. Das Kernprodukt ist IMSWARE, eine Software, die die Kunden bei vielfältigen, komplexen Managementaufgaben unterstützt. IMS ist führend bei Computer gestütztem Facility Management (CAFM), Property Management, Kabel- und Netzwerkmanagement, Planung und Management von FTTx-, LWL- bzw. Glasfaser-Netzen. IMSWARE steht für einfache Bedienung und schnelle Ergebnisse, für strategische Integration und langfristigen Nutzen - mit "Made in Germany" als Gütesiegel. Branchenübergreifend tätig, ist IMS immer offen für neue Anforderungen und schafft zeitnah ergebnisorientierte Lösungen. Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit fast 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. 30.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 