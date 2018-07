Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Renault nach Zahlen von 110 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Kursziel liege die Bewertung des Autobauers zwar etwas unter dem Schnitt der vergangenen zehn Jahre, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Montag vorliegenden Studie. Da Renault aber die Spekulationen über eine Fusion mit Nissan dementiert hat und es zudem weiter Risiken wegen der Folgen des Skandals manipulierter Abgastests in der Branche gibt, sei dies das angemessene Kursziel./zb/bek Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-07-30/07:53

ISIN: FR0000131906