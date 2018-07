Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach dem Kauf des Schieferöl-Geschäfts von BHP Billiton in den Vereinigten Staaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. BP verfüge über eine erstklassige Technologie in puncto Schieferölförderung und könne so dank des Deals den freien Barmittelzufluss erhöhen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern schaffe die Transaktion letztlich mehr Wert für die Aktionäre./la/he Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

