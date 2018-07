DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

In Deutschland erweisen sich die Energieprodukte weiter als Preistreiber. Im Juli dürfte die Inflationsrate mit 2,1 Prozent über der Marke von 2 Prozent bleiben, erwarten Ökonomen. Verglichen mit den vergangenen Jahren bleibt die Inflation damit relativ hoch. Aber nicht nur Energie hat sich verteuert, auch andere Waren. Experten sehen darin den Ausdruck einer gesunden Wirtschaftsentwicklung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GEA GROUP

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Auftragseingang 1.277 +3% 6 1.241 Umsatz 1.190 +5% 12 1.139 Operatives EBITDA 122,7 +0,2% 9 122,4 Operatives EBIT 99 -3% 9 102 EBIT 74 -6% 2 79 Ergebnis nach Steuern/Dritten 53 -4% 5 55 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,29

Weitere Termine:

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Telefonkonferenz zum

Ergebnis 1H

10:00 DE/bet-at-home.com AG, Ergebnis 1H

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

18:00 FR/Vivendi SA, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Santander 0,065 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Juli (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,1 zuvor: 112,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +6,7 zuvor: +6,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,6 Vorabschätzung: -0,6 zuvor: -0,6 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Juli PROGNOSE: +1,35 zuvor: +1,39 - DE 14:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR Auktion 2,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 3 bis 4 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anlehen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.806,90 -0,38 Nikkei-225 22.563,96 -0,66 Schanghai-Composite 2.868,91 -0,16 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.860,40 0,40 DAX-Future 12.816,00 0,09 XDAX 12.823,77 0,08 MDAX 26.975,28 0,12 TecDAX 2.952,76 0,69 EuroStoxx50 3.527,18 0,51 Stoxx50 3.162,77 0,41 Dow-Jones 25.451,06 -0,30 S&P-500-Index 2.818,82 -0,66 Nasdaq-Comp. 7.737,42 -1,46 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,15% +16

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,40 0,40 -0,03 USA 2 Jahre 2,67 2,67 0,78 USA 10 Jahre 2,96 2,95 0,55 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,11 0,10 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit fallenden Aktienkursen in Europa rechnen Händler für die Sitzung zum Wochenauftakt. Die schwächeren Vorlagen von den US-Börsen und den meisten asiatischen Märkten belasten die Stimmung. "Der Markt stellt die Bewertung bei den Technologie-Aktien in Frage", sagt ein Händler. Nach Neflix und Facebook haben zuletzt auch Twitter und Intel enttäuscht. "Wegen der hohen Bewertung der Technologie-Aktien sind diese anfällig für starke Rückschläge, wenn die Gewinne enttäuschen", sagt er. Der DAX wird am Morgen etwa 0,6 Prozent im Minus erwartet bei 12.782 Punkten. Damit steht er nur noch knapp über der 200-Tage-Linie, die bei 12.769 Punkten verläuft. "Ein Rebreak der 200-Tage-Linie wäre negativ", sagt ein Händler. Dann würde die Gefahr eines Fehlausbruchs zunehmen. Neue Impulse dürften am Mittag von den Zahlen von Caterpillar ausgehen. Das Unternehmen gilt als extrem konjunktursensitiv. Daneben stehen die Verbraucherpreisentwicklung in Deutschland und Stimmungsindikatoren in der Eurozone im Blick.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Die gute Stimmung hat auch zum Wochenausklang angehalten. Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal auf 4,1 Prozent beschleunigt. Die US-Inflation blieb aber abgesehen moderat, das begünstigte die Stimmung. Stärkste Branche waren Telekomaktien, deren Index um gut 2 Prozent stieg. Telecom Italia zogen um 5 Prozent an, BT nach starken Zahlen ebenfalls um 5 Prozent und Deutsche Telekom um 2 Prozent. Starke Zahlen stützten auch den Bausektor. Saint-Gobain stiegen nach guten Quartalsergebnissen um 1,5 Prozent. Bei Lafargeholcim ging es sowohl mit dem Umsatz als auch dem Gewinn nach oben, bei Vinci wurde das Gewinnplus hervorgehoben. Vinci legten um 3,3 Prozent und Lafarge um 2,6 Prozent zu. Der Bankenindex zog um 0,7 Prozent an. Gut kam der Gewinn von BBVA an. BBVA stiegen um 1,3 Prozent. Bei BHP Billiton ging es 2 Prozent höher, nachdem man sich erfolgreich vom unprofitablen Schieferöl-Geschäft getrennt hat. Bei Kering wurden trotz eines erneut starken Geschäfts der Marke Gucci die nach guten Zahlen des Konkurrenten LVMH nochmals erhöhten Erwartungen nicht ganz erreicht. Kering brachen um fast 8 Prozent ein. Bei Carrefour hat der deutlich höhere Gewinn überrascht. Der Kurs schoss um mehr als 12 Prozent nach oben. Reckitt Benckiser zogen um knapp 8 Prozent an dank eines erhöhten Umsatzausblicks.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Aus technischer Sicht hat sich das Bild für den DAX mit dem Überschreiten der 200-Tages-Linie bei 12.769 Punkten deutlich aufgehellt. Nun gilt die eher psychologische 13.000er-Marke als nächstes Ziel. BASF fielen nach enttäuschenden Daten zum zweiten Quartal um 2,7 Prozent. Anschlussverkäufe drückten in der ersten Reihe Deutsche Börse um 1,7 Prozent und in der zweiten Reihe Kion um weitere 6,3 und Puma um weitere 3,5 Prozent. Bei allen drei Titeln hatten die Kurse am Donnerstag nach den Quartalsberichten nach unten gedreht. Im TecDAX stiegen Nemetschek um fast 10 Prozent, nachdem der Handel nun mit Verzögerung auf die starken Zahlen vom Donnerstagnachmittag reagierte. Im MDAX ging es für Axel Springer nach den Zahlen um 2,7 Prozent nach oben. Im SDAX legten Washtec nach Zahlen 3,4 Prozent zu. Hapag-Lloyd stiegen um weitere 8,6 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Handelbare Nachrichten habe es keine gegeben und doch sei eine Aktie auffällig gewesen. Rocket Internet wurden am Abend 2,5 Prozent fester gestellt - nach vermeintlich guten Geschäftszahlen. Eine Webseite für Finanznachrichten hatte eine Analyse über gute Erstquartalszahlen des Internetunternehmens veröffentlicht. Die Zahlen zum ersten Quartal waren aber seit Ende Mai bekannt.

USA / WALL STREET

Leichter - Die Talfahrt der Technologiewerte setzte sich den zweiten Tag in Folge fort. War es am Vortag Facebook, sorgten nun Twitter und Intel für Verdruss. Zu Beginn der Sitzung war das Sentiment im Technologiebereich noch von starken Amazon-Geschäftszahlen gestützt worden. Auch der deutlichste Anstieg des BIP seit vier Jahren konnte Anleger nicht zum Kauf von Aktien verleiten. Denn der BIP-Zuwachs lag leicht unter den Erwartungen, die allerdings sehr hoch waren. Amazon meldete für das zweite Quartal ein Rekordergebnis, dass der Umsatz leicht unter den Erwartungen lag, störte Anleger etwas. Amazon stiegen um 0,5 Prozent. Intel hatte zwar mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen und den Ausblick erhöht, Börsianer bemängelten aber den Umsatz mit Rechenzentren. Intel brachen als Dow-Schlusslicht um 8,6 Prozent ein. Twitter stürzten um 20,5 Prozent ab. Das Vorgehen gegen falsche Nutzerkonten hatte zu einem Rückgang der Nutzerzahlen im zweiten Quartal geführt. Merck & Co hatte den Umsatz gesteigert und bereinigt mehr verdient als erwartet. Die Aktie verlor 0,8 Prozent. Marktbeobachter kritisierten die Abhängigkeit vom Krebsmedikament Keytruda. Die Ölgiganten Exxon Mobil und Chevron verfehlten die Erwartungen. Die Aktien büßten 2,8 bzw. 1,6 Prozent ein. Juniper Networks überzeugte mit Geschäftszahlen, nacht aber mit dem Ausblick. Juniper Networks rauschten 7,3 Prozent gen Süden. Starbucks hatte im Großen und Ganzen die Markterwartungen getroffen, die Titel zogen um 1,4 Prozent an. Dem Chef des Medienkonzerns CBS, Leslie Moonves, wurde die Belästigung von Frauen vorgeworfen. Das Unternehmen kündigte eine Untersuchung an, die Titel gingen um 6,1 Prozent auf Talfahrt.

Rentenpapiere stießen mit dem etwas schwächer als erwartet ausgefallenen BIP auf Kaufinteresse. Auch die niedrige Inflation stützte den Rentenmarkt. Die Rendite zehnjährige Staatsanleihen sank um 2 Basispunkte auf 2,96 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.16 Uhr EUR/USD 1,1653 -0,0% 1,1659 1,1649 EUR/JPY 129,51 +0,1% 129,35 129,29 EUR/CHF 1,1595 -0,0% 1,1596 1,1588 EUR/GBR 0,8895 +0,0% 0,8892 0,8881 USD/JPY 111,13 +0,2% 110,95 110,99 GBP/USD 1,3102 -0,1% 1,3110 1,3116 Bitcoin BTC/USD 8.171,44 -0,3% 8.195,61 8.007,19

Die Experten von CBA erwarten, dass der Dollar im Lauf der Woche Stärke zeigen dürfte. Günstige Daten zur US-Inflation sowie die Dynamik am heimischen Arbeitsmarkt dürften den Greenback stützen, lautet die Vermutung. Am Montagmorgen zeigt sich im Euro-Dollar-Paar indes noch wenig Bewegung.

Der Dollar neigte mit den BIP-Daten unter Prognose zur Schwäche. Der ICE-Dollarindex ermäßigte sich um 0,1 Prozent. Der Euro ging mit 1,1663 Dollar knapp über den Ständen des Vorabends von 1,1641 um. Auch Wochensicht verbuchte der Greenback aber Gewinne.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,88 70,46 +0,3% 0,19 +18,6% Brent/ICE 74,28 74,29 -0,0% -0,01 +15,1%

Die Ölförderaktivitäten in den USA waren auf Wochensicht wieder gestiegen. Zuvor war die Anzahl aktiver Ölförderanlagen zurückgegangen. WTI verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 69,69 Dollar, während europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,4 Prozent auf 74,25 Dollar nachgab. Auf Wochenbasis legten die Preise aber kräftig zu - gestützt von geopolitischen Sorgen. So hatte Saudi-Arabien wegen Attacken der Huthi-Rebellen die Zufahrt ins Rote Meer gesperrt. Hinzu kam die Verschärfung der Irankrise mit den im November beginnenden Sanktionen gegen das Land.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,69 1.223,33 -0,3% -3,64 -6,4% Silber (Spot) 15,41 15,50 -0,6% -0,09 -9,0% Platin (Spot) 822,70 830,30 -0,9% -7,60 -11,5% Kupfer-Future 2,80 2,79 +0,2% +0,01 -16,2%

Der Goldpreis legte mit der Dollarschwäche leicht zu und notierte wieder über der Unterstützung von 1.220 Dollar. Mit den leicht enttäuschenden BIP-Daten hatte die Feinunze ins Plus gedreht. Sie stieg im späten Handel um 0,1 Prozent auf 1.224 Dollar, blieb damit aber nahe am Jahrestief. Noch im Aprilhoch hatte die Unze über 1.365 Dollar gekostet. Auf Wochensicht war es der dritte Verlust in Folge.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump steht wegen des brisanten Treffens seines Sohnes mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfs 2016 unter verstärktem Druck. Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen führt laut US-Medienberichten ins Feld, Trump habe das Treffen vorab genehmigt. Der Präsident wies dies zurück. Das Treffen zwischen Donald Trump junior und der Anwältin Natalia Weselnizkaja 2016 spielt offenkundig in den Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller zu mutmaßlichen russischen Wahlkampfeinmischungen eine zentrale Rolle.

INNENPOLITIK GRIECHENLAND

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat die politische Verantwortung für die Waldbrandtragödie in seinem Land übernommen. Die Opfer hätten auf "ungerechtfertigte und unglaubliche Weise" ihr Leben verloren, sagte Tsipras. "Wir werden nicht versuchen, uns der Verantwortung zu entziehen."

INNENPOLITIK GROßBRITANNIEN

Erstmals ist einer Umfrage zufolge eine Mehrheit der Briten für ein Referendum über die Ergebnisse der Brexit-Verhandlungen. Etwa 42 Prozent der Briten glaubten, dass eine neue Abstimmung notwendig sei, während 40 Prozent dies nicht befürworteten, zitierte die "Times" eine YouGov-Umfrage.

KONJUNKTUR JAPAN

*Japan/Einzelhandelsumsatz Juni +1,8% gg Vorjahr

BONITÄT ZYPERN

Moody's hat die Einstufung der Kreditwürdigkeit Zyperns auf "Ba2" von zuvor "Ba3" hochgestuft.

FRAPORT

Aus Sicht von Fraport-Chef Stefan Schulteentwickeln sich die Tochtergesellschaften des Flughafenbetreibers Fraport in Griechenland spürbar besser als gedacht. "Es könnte bereits 2020 einen ersten Gewinn geben", erklärte Schulte der Wirtschaftswoche.

SIEMENS HEALTHINEERS

hat diese Zahlen zum dritten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q17/18 ggVj 3Q17/18 ggVj 3Q16/17 Umsatz 3.300 0% 3.271 -1% 3.307 Ergebnis 503 -10% 465 -16% 556 Ergebnis nach Steuern 293 -10% 283 -13% 325 Ergebnis nach Steuern bereinigt 334 -7% 361 +1% 357 Ergebnis je Aktie 0,29 -9% k.A. -- 0,32 ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

WIRECARD

Wirecard-Chef Markus Braun sieht kein Ende des Kurshöhenflugs bei der Aktie des Zahlungsabwicklers. "Wir glauben daran, dass wir aufgrund unserer Innovationskraft und des sich beschleunigenden Wachstums in den nächsten Jahren sowohl das Ergebnis als auch den Unternehmenswert vervielfachen können", sagte Braun der Welt am Sonntag.

VAPIANO

will weiter wachsen. "Wir haben ein ehrgeiziges Wachstumsprogramm und investieren viel - in 2017 über 60 Millionen Euro. Allein in diesem Jahr eröffnen wir 33 bis 38 neue Restaurants. Bis 2020 wollen wir auf 330 kommen", sagte Vapiano-Chef Jochen Halfmann der Rheinischen Post.

