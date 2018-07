Ein Teil der Steuerelektronik für den Zufallszahlengenerator sei zwar noch nicht integriert, aber alle laseroptischen Bausteine seien bereits an Bord, sagt Erstautor des in der Zeitschrift The Optical Society Optics Express veröffentlichten Artikels Francesco Raffaelli. "Dieses Gerät allein zu benutzen oder es in andere tragbare Geräte zu integrieren wäre in Zukunft sehr nützlich, um unsere Informationen sicher zu machen und unsere Privatsphäre besser zu schützen", so Raffealli weiter. Zufallszahlengeneratoren kommen bei der Datenverschlüsselung zum Einsatz, die bei digitalen Transaktionen wie dem Online-Kauf von Produkten oder dem Versand einer sicheren E-Mail übertragen werden. Die aktuellen Zufallszahlengeneratoren basieren auf Computeralgorithmen, die Daten anfällig machen können, wenn Hacker den verwendeten Algorithmus herausfinden.

