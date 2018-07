Vilnius, Lithuania, 2018-07-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Date Event Shortname Issuer Market ================================================================================ 03.07.2018 - Public offering AUGSPO1 AUGA group VLN 17.08.2018 27.07.2018 - Takeover offer GUB1LTO4, Gubernija VLN 10.08.2018 period GUB1LTO3N 27.07.2018 - Interim report, EXPC ExpressCredit RIG 03.08.2018 6 months 30.07.2018 - Sales figures TAL1T Tallink Grupp TLN 03.08.2018 30.07.2018 Government LTGCB11027A, Lietuvos Respublikos VLN securities LTGNB11027A Vyriausybe auction 30.07.2018 Annual General GRZ1R Grobina RIG Meeting 31.07.2018 Coupon payment MOGO100021FA mogo RIG date 31.07.2018 Coupon payment MOGO100021A mogo RIG date 31.07.2018 Delisting KCM1R Kurzemes ciltslietu un RIG maksligas apseklošanas stacija 31.07.2018 Sales figures ESO1L Energijos Skirstymo VLN Operatorius 31.07.2018 Interim report, K2LT K2 LT VLN 6 months 31.07.2018 Interim report, EEG1T Ekspress Grupp TLN 6 months 31.07.2018 Interim report, UTR1L Utenos trikotažas VLN 6 months 31.07.2018 Sales figures LNR1L Lietuvos energijos gamyba VLN 31.07.2018 Interim report, STOR080020A Storent Investments RIG 6 months 31.07.2018 Interim report, KNF1L Klaipedos nafta VLN 6 months 31.07.2018 Interim report, CAPI Capitalia RIG 6 months 31.07.2018 Sales figures LEGR020027A, Lietuvos energija VLN LEGR0187528A 01.08.2018 Sales figures APG1L Apranga VLN 01.08.2018 - Sales figures KNF1L Klaipedos nafta VLN 07.08.2018 01.08.2018 Initial OPMB070025A Medicinos bankas VLN listing/admiss ion For more information please visit full investor calendar: http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=calendar&lang=en Nasdaq Baltic Issuer Services +370525 31459 (Vilnius) +371 672 12431 (Riga) +372 640 8800 (Tallinn) http://www.nasdaqbaltic.com/ Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.