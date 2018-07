SAN DIEGO, July 30, 2018, ein globaler Serviceanbieter im Bereich Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, weitet sein bestehendes Portfolio an humanisierten Arzneimittelzielmodellen (HuGEMM) auf seinen Standort in San Diego, USA aus.

Das erweiterte Serviceangebot am Standort San Diego beginnt mit humanisierten PD-1-, PD-L1-, CTLA-4-, OX40-, CD137-, PD-1/PD-L1- und PD-1/CTLA-4-Zielmodellen. Weitere HuGEMM-Modelle werden im Laufe des Jahres folgen, um die Entwicklung von immunonkologischen Arzneimitteln zu unterstützen und voranzubringen.



Durch die Ausweitung der neuartigen translationalen Plattform auf das Labor von CrownBio in San Diego ist diese sowohl für die Forschungsgemeinschaft in Nordamerika als auch weltweit besser zugänglich.



CrownBio stellt der biopharmazeutischen Forschungsgemeinschaft innovative präklinische Plattformen zur Verfügung, mit denen humanspezifische Immuntherapien in vivo bei gleichzeitig kürzeren Versuchszeiten und niedrigeren Kosten untersucht werden können. Das HuGEMM-Portfolio unterstützt dieses Ziel, indem es eine voll funktionsfähige murine Immunität mit einem humanisierten Wirkstoffziel bietet, das in Verbindung mit syngenen bzw. Homograft-Mäusetumoren verwendet werden kann.



"Unser HuGEMM-Portfolio ist bestens aufgestellt, um Studienzeiten zu verkürzen, Forschern Kosteneinsparungen zu ermöglichen und wertvolle Erkenntnisse über gezielte Immuntherapien zu liefern", sagte Henry Li, PhD, Senior Vice President, Global Scientific Research and Innovation. "Wir freuen uns sehr, diese Plattform erweitern und durch die Ausweitung auf unser Labor in San Diego Wissenschaftlern weltweit besser zugänglich machen zu können."



Über Crown Bioscience

CrownBioist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, entzündliche, kardiovaskuläre und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt CrownBio seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.



