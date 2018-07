Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 207 Euro belassen. Der Boom des chinesischen Absatzmarktes halte entgegen den allgemeinen Befürchtungen immer noch an und der Luxusgütersektor sei Hauptprofiteur dieser Entwicklung, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Selbst wenn der Nachfragehöhepunkt nicht mehr allzuweit entfernt sein sollte, seien die Sektorunternehmen heutzutage in einer strukturell weitaus besseren Position als früher, um jegliches Abwärtspotenzial zu begrenzen./edh/bek Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-07-30/08:21

ISIN: DE000A1EWWW0