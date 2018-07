Eher verhalten dürften deutsche Anleger in die neue Börsenwoche gehen. US- und Asienbörsen präsentieren sich schwach, das wird auch den Dax belasten.

Dax vorbörslich leicht im MinusDeutsche Inflationszahlen im FokusBei Siemens Healthineers stagniert der Umsatz

Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag schwächer in den Handel starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der deutsche Leitindex am frühen Montagmorgen bei 12.780 Punkten. Am Freitag hatte er unterstützt von ermutigenden Firmenbilanzen 0,4 Prozent im Plus bei 12.860 Punkten geschlossen.

Die wichtigsten Indizes im Überblick

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones schloss den Handel 0,3 Prozent tiefer bei 25.451 Punkten, während der Nasdaq 1,5 Prozent verlor auf 7.737 Stellen. Der S&P500 fiel um 0,7 Prozent auf 2.818 Zähler. Am Freitag warfen Anleger nach enttäuschenden Quartalszahlen vor allem Technologieaktien aus den Depots.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...