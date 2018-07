FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.089 EUR

1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD 0.035 EUR

1RG XFRA US7495271071 REV GROUP INC. DL-,001 0.043 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.043 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.015 EUR

H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.034 EUR

2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.052 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.026 EUR

KM5 XFRA CA4945492078 KINDER MORGAN CANADA LTD 0.107 EUR

T4L XFRA US8746961072 TALLGRASS EN.CL.A R.L.P.I 0.428 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.026 EUR