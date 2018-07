Moskau (ots/PRNewswire) - Guojiao 1573 ist die Baijiu-Premiummarke des chinesischen Spirituosenherstellers und -vermarkters Luzhou Laojiao Co., Ltd. (Luzhou Laojiao). MATCH Hospitality hat bestätigt, dass Guojiao 1573 in ausgewählten Hospitality-Zonen als die exklusive Baijiu-Marke serviert wurde. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die Internationalisierung des charakteristischen chinesischen Schnapses und die Expansion von Luzhou Laojiao in einen globalen Spirituosenkonzern.



Am 13. Juni fand im Four Seasons Hotel am Roten Platz von Moskau ein Bankett mit einer authentischen Baijiu-Show statt, die vom berühmten Designer Charles Kaisin gestaltet wurde. Mit "Guojiao 1573" wurde unter dem Motto "Chinesisches Geschmackserlebnis für die Welt" auf die Welt angestoßen.



Für die Fußball-WM 2018 wurde ein spezieller Cocktail kreiert (Panda 1573), der zusammen mit Guojiao 1573 bei der Veranstaltung serviert wurde. Panda 1573 gab es in der Tsarsky Lounge, im Business Seat und im Match Pavilion. Lokale Fans von Hochprozentigem waren eifrig am Verkosten des Cocktails und Baijiu, die bei Fans und Prominenten schnell zum Hit wurden, so auch bei Alvaro Recoba (ehemaliger Fußballer aus Uruguay), Bora Milutinovic (ehemaliger chinesischer Fußball-Nationalspieler) und Fan Zhiyi (chinesischer Fußballstar).



"Die Anziehungskraft der Fußball-WM auf chinesische Unternehmen ist eigentlich ein Spiegelbild des wachsenden Selbstvertrauens und der Öffnung der chinesischen Wirtschaft. Bisher galt unsere Aufmerksamkeit den Gewinner und Verlierern bei der WM. Aber der Sport kann auch als Medium gesehen werden, und die WM-Bühne ist ideal geeignet, um alle Aspekte der chinesischen Kultur vorzuführen", sagte Wang Hongbo. "Bei dieser WM waren die Chinesen mit ihren Produkten und ihrer Kultur präsent. Das Selbstvertrauen der chinesischen Bevölkerung wächst, und die Globalisierung erhält mehr und mehr Vortrieb", sagte Wang Hongbo im Rahmen des Banketts.



Das Debut von Luzhou Laojiao bei der WM unterstreicht den Status des Unternehmens als Hersteller von Premium-Spirituosen bei der FIFA und die Stellung von Guojiao 1573 als beste chinesische Baijiu-Marke. Die Besucher der WM konnten Guojiao 1573 und Panda 1573 in den offiziellen Hospitality-Zonen genießen und die Begeisterung für den Fußball mit dem traditionellen chinesischen Baijiu-Geschmack verbinden.



Luzhou Laojiao ist ein an der Börse von Shenzhen notierter chinesischer Staatsbetrieb (00568.SZ) mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 100 Mrd. Yuan, der Baijiu produziert. 2017 zählte Luzhou Laojiao mit einem geschätzten Markenwert von 32 Mrd. Yuan zu den wertvollsten chinesischen Marken. Luzhou Laojiao produziert seit einhundert Jahren Baijiu und ist eine der ältesten und bekanntesten Baijiu-Marken in China. Luzhou Laojiao ist in der Provinz Sichuan beheimatet, bekannt als die Heimat des chinesischen Baijiu. Der große Spirituosenkonzern ist aus 36 historischen Betrieben hervorgegangen, die vor Hunderten von Jahren während der Ming- und Qing-Dynastien gegründet wurden. Die Herstellungsverfahren wurden über 23 Generationen kontinuierlich verfeinert. Luzhou Laojiao setzt sich für den Erhalt des Kulturerbes ein und erhielt von der chinesischen Regierung den Titel "doppelter Schatz". Damit ist es ein unangefochtener Pionier der chinesischen Baijiu-Kultur.



