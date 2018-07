Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Landwirtschaftsminister der G-20-Staaten haben sich bei ihrem Treffen in Argentinien gegen Protektionismus und für mehr Klimaschutz im Agrarbereich ausgesprochen. In ihrer Abschlusserklärung hoben die Minister aus den 20 großen Industrie- und Schwellenländern die Bedeutung eines "transparenten, offenen und regelbasierten multilateralen Handelssystems" hervor. Die Erklärung sei "einmütig" gefasst worden, sagte der gastgebende argentinische Ressortchef Miguel Etchevehere. In ihrer Erklärung äußerten die Minister ihre Sorge vor zunehmenden protektionistischen Tendenzen. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln müsse der offene Austausch von Agrargütern fortgesetzt werden, forderten sie. Dies sei auch ein Beitrag zur "Ausmerzung von Hunger und Armut". Die Erklärung wurde auch von US-Agrarminister Sonny Perdue mitgetragen. Die Regierung in Washington hatte auf Grundlage der "America First"-Politik von Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten durch die Verhängung von Strafzöllen einen internationalen Handelskonflikt angezettelt, der auch vor dem Agrarsektor nicht Halt machte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.808,10 -0,33% Nikkei-225 22.544,87 -0,74% Hang-Seng-Index 28.602,37 -0,70% Kospi 2.291,44 -0,15% Shanghai-Composite 2.864,16 -0,33% S&P/ASX 200 6.272,90 -0,43%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die ostasiatischen Aktienmärkte können die negativen Vorgaben der US-Börsen nicht abschütteln. Dort war es besonders mit Technologieaktien abwärts gegangen nach enttäuschenden Geschäftszahlen zunächst von Facebook, dann von Intel und Twitter. Weil zudem den am Dienstag anstehenden Quartalszahlen von Apple wie üblich besondere Bedeutung beigemessen wird, halten sich viele Anleger auch mit Blick darauf mit Käufen zurück. Außerdem stehen im Laufe der Woche die Ergebnisse der Ratssitzungen der japanischen Notenbank (BoJ) am Dienstag und der US-Notenbank am Mittwoch auf dem Kalender. Um erstere ranken sich weiter Gerüchte, dass sie versuchen könnte, am langen Ende der Zinskurve für höhere Sätze zu sorgen. Am japanischen Anleihemarkt beobachten Teilnehmer, dass die Renditen am langen Ende etwas anziehen. Bankaktien laufen laut Händlern etwas besser als der breite Markt, weil sie davon gestützt werden. Höhere Zinsen gelten grundsätzlich als dem Kreditgeschäft der Banken zuträglich. Mitsubishi UFJ ziehen um 1,7 Prozent an, Sumitomo Mitsui um 1,8 Prozent. Am stärksten fällt der HSI in Hongkong, belastet von Kursverlusten des Schwergerwichts Tencent, das um 2,5 Prozent nachgibt. Die Aktie leidet besonders unter der jüngsten Schwäche des Technologiesegments in den USA. Tencent präsentiert seine Geschäftszahlen im August.

US-NACHBÖRSE

Die im regulären Handel nach enttäuschenden Geschäftszahlen um rund 20 Prozent abgestürzte Twitter-Aktie erholte sich nicht, sondern gab um 0,3 Prozent noch einen Tick weiter nach. Intel machten zumindest 0,3 Prozent gut, nachdem es hier zuvor um über 8 Prozent steil nach unten gegangen war. Wells Fargo tendierten 0,3 Prozent leichter und zeigten sich damit kaum von der Nachricht bewegt, dass der operative Chef des Großhandelsgeschäfts die Bank verlassen wird. Das Großhandelsgeschäft trägt zur Hälfte der Gewinne der Bank bei.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.451,06 -0,30 -76,01 2,96 S&P-500 2.818,82 -0,66 -18,62 5,43 Nasdaq-Comp. 7.737,42 -1,46 -114,77 12,08 Nasdaq-100 7.296,78 -1,40 -103,97 14,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 754 Mio 814 Mio Gewinner 953 1.740 Verlierer 2.005 1.219 unverändert 106 118

Leichter - Die Talfahrt der Technologiewerte setzte sich fort. Nach Facebook sorgten nun Twitter und Intel mit ihren Geschäftszahlen für Verdruss. Zu Beginn der Sitzung war die Stimmung im Technologiebereich noch von starken Amazon-Geschäftszahlen gestützt worden. Auch der deutlichste Anstieg des US-BIP seit vier Jahren konnte Anleger nicht zum Kauf verleiten, zumal er unter einer noch höheren Konsenserwartung lag. Amazon meldete für das zweite Quartal ein Rekordergebnis, allerdings lag der Umsatz leicht unter den Erwartungen. Amazon stiegen um 0,5 Prozent. Bei Intel bemängelten Börsianer den Umsatz mit Rechenzentren. Intel brachen um 8,6 Prozent ein. Twitter stürzten um 20,5 Prozent ab. Das Vorgehen gegen falsche Nutzerkonten hat bei Twitter zu einem Rückgang der Nutzerzahlen geführt. Merck & Co steigerte den Umsatz und verdiente mehr als erwartet, die Aktie verlor dennoch 0,8 Prozent. Marktbeobachter kritisierten die Abhängigkeit vom Krebsmedikament Keytruda. Die Ölgiganten Exxon Mobil und Chevron verfehlten die Erwartungen. Die Aktien büßten 2,8 bzw. 1,6 Prozent ein. Juniper Networks überzeugte mit Geschäftszahlen, nicht aber mit dem Ausblick. Juniper Networks verloren 7,3 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 -0,8 2,68 146,7 5 Jahre 2,85 -0,7 2,85 92,4 10 Jahre 2,96 -2,1 2,98 51,3

Rentenpapiere stießen mit dem etwas schwächer als erwartet ausgefallenen BIP auf Kaufinteresse. Auch die niedrige Inflation stützte den Rentenmarkt, denn sie zwingt die US-Notenbank nicht zu einem forscheren Vorgehen bei der Straffung der Geldpolitik. Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator für die persönlichen Konsumausgaben war um 1,8 Prozent nach einem Plus von 2,5 Prozent im Vorquartal gestiegen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank um 2 Basispunkte auf 2,96 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1663 +0,0% 1,1659 1,1628 -2,9% EUR/JPY 129,52 +0,1% 129,35 129,24 -4,3% EUR/GBP 0,8894 +0,0% 0,8892 0,8876 +0,0% GBP/USD 1,3115 +0,0% 1,3110 1,3100 -3,0% USD/JPY 111,06 +0,1% 110,95 111,13 -1,4% USD/KRW 1115,88 -0,8% 1115,88 1116,94 +4,5% USD/CNY 6,8300 +0,2% 6,8137 6,8206 +5,0% USD/CNH 6,8378 +0,2% 6,8260 6,8252 +5,0% USD/HKD 7,8485 +0,0% 7,8476 7,8484 +0,5% AUD/USD 0,7395 -0,1% 0,7403 0,7378 -5,4% NZD/USD 0,6803 +0,1% 0,6796 0,6772 -4,2% Bitcoin BTC/USD 8.178,72 -0,2% 8.195,61 7.947,44 -40,1%

Der Dollar neigte mit dem unter der Konsenserwartung gebliebenen US-BIP-Wachstum und damit etwas entweichender Zinserhöhungsfantasie nur zu leichter Schwäche. Der ICE-Dollarindex ermäßigte sich um 0,1 Prozent. Der Euro ging mit 1,1663 Dollar knapp über den Ständen des Vorabends von 1,1641 um.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,93 68,69 +0,3% 0,24 +16,7% Brent/ICE 74,32 74,29 +0,0% 0,03 +15,1%

WTI verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 69,69 Dollar, während europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,4 Prozent auf 74,25 Dollar nachgab. Wie im Tagesverlauf am Freitag bekanntgeworden war, war die Zahl der aktiven Ölbohrlöcher in den USA in der vergangenen Woche wieder gestiegen, was auf die Preise drückte. Auf Wochenbasis legten die Ölpreise aber dennoch kräftig zu - gestützt von geopolitischen Sorgen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,87 1.223,33 -0,2% -2,46 -6,3% Silber (Spot) 15,42 15,50 -0,5% -0,07 -8,9% Platin (Spot) 824,30 830,30 -0,7% -6,00 -11,3% Kupfer-Future 2,76 2,79 -0,9% -0,03 -17,1%

Der Goldpreis legte mit der Dollarschwäche leicht zu und notierte wieder über der Unterstützung von 1.220 Dollar. Der Preis der Feinunze stieg im späten Handel um 0,1 Prozent auf 1.224 Dollar, blieb damit aber nahe am Jahrestief. Auf Wochensicht war es der dritte Verlust in Folge.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR USA

Die japanischen Einzelhandelsumsätze sind im Juni im Jahresvergleich um 1,8 Prozent gestiegen.

USA

US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe angeblicher Interessenkonflikte des Sonderermittlers in der Russland-Affäre, Robert Mueller, bekräftigt. In einer Serie von Twitter-Botschaften, in denen Trump die Glaubwürdigkeit Muellers in Frage stellte, gab der Präsident an, er habe "eine sehr üble und umstrittene Geschäftsbeziehung" mit Mueller gehabt.

