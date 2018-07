Facebook Quartalszahlen enttäuschen Investoren - Wie kann man davon profitieren?

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atFacebook ist die größte soziale Plattform weltweit auf der man sich mit Freunden verbinden und Beiträge teilen kann.Die Aktie verlief bislang aufwärts, sowohl im langfristigen als auch im mittelfristigen Trend. Die Quartalszahlen von dem Unternehmen wurden am 26. Juli bekannt gegeben und dies hat zu einem großen Gap-down von 214,25 USD auf rund 175 USD geführt. Die Inverstoren haben negativ auf die Zahlen reagiert und somit ist der mittelfristige Trend vorerst gebrochen. Die hohe Volatilität bietet uns Chancen für Trades sowohl im kurzfristigen als auch im mittelfristigen Bereich.Chart vom 27.07.2018174,80 USDMindestens zwei mögliche Szenarien ergeben sich aus dem aktuellen Chart: Der Wert konsolidiert und korrigiert zurück bis zu den EMAs 20 und 50 oder der Abverkauf setzt sich weiter bis zu der Supportzone zwischen 156 USD und 152 USD fort.Ein mögliches Setup könnte sich ergeben, wenn sich die technische Gegenreaktion nach oben fortsetzt und die 195 USD Marke erreicht. Sollte alles nach Regiepla laufen, könnte sich in der Nähe der EMAs 20 und 50 eine Umkehrkerze bilden, die dann von einer weiteren Kerze negiert wird. In diesem Fall kann der Stopp knapp über das Korrekturhoch platziert werden und Gewinne können in der 172 USD-Zone realisiert werden.Ein weiteres denkbares Setup wäre gegen den Trend gerichtet, in dem man auf den möglichen Pullback spekuliert. Davon ist jedoch abzuraten, da sich hier der weitere Verkauf fortsetzen kann und mögliche News, die mit den Quartalszahlen verbunden sind, jederzeit weitere Gaps verursachen können. Somit wäre das Risiko sehr hoch und nicht kalkulierbar.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at