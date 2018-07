Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Oerlikon verkauft Segment Drive Systems an Dana Inc. Unternehmenswert 600 Mio Fr. Abschluss der Transaktion Ende 2018 oder Q1 2019 erwartet - Also ernennt Berlin-Chef zu Verantwortlichem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...