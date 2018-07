Zürich (awp) - Beim IT-Grosshändler ALSO wird der Berlin-Chef zusätzlich Verantwortlicher für das E-Commerce-Geschäft. ALSO ernennt Philipp Koch zum "Senior Vice President E-Commerce". Koch solle den Ansatz im Onlinehandel weiterentwickeln, teilte ALSO am Montag mit. Koch berichtet direkt an die Konzernleitung und bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...