Die Fußball-Weltmeisterschaft und das Sommerwetter machen die Menschen in Deutschland durstig. Im ersten Halbjahr stieg der Bierabsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent oder 0,3 Millionen Hektoliter, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Brauereien und Bierlager setzten damit rund 47,1 Millionen Hektoliter Bier ab. Die Branche hatte bereits im Mai von steigender Nachfrage aufgrund des guten Wetters und der Fußball-WM berichtet.

Der Absatz im Inland stieg im ersten Halbjahr um 0,5 Prozent auf 38,5 Millionen Hektoliter. Der Export legte ebenfalls zu. Biermischungen mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen machten mit 2,2 Millionen Hektolitern 4,7 Prozent des gesamten Bierabsatzes aus. Alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie der aus Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Gerstensaft sind nicht in der Statistik erfasst./mar/DP/jha

