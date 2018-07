Der Lichtkonzern Zumtobel Group baut an seinem Standort in Dornbirn als erster Industriebetrieb die bisher größte Photovoltaikanlage in Vorarlberg. Die Installation umfasst rund 4.500 Solarpaneele mit einer Gesamtleistung von 1.250 kWp und leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur Energienutzung.Auf einer Modulfläche von rund 7.500 m2 werden die Dächer von zwei Fertigungshallen in der Schweizerstraße mit 4.500 Solarpaneelen bestückt. Die Anlage wird in Zukunft einen wesentlichen Teil des eigenen Strombedarfes decken. Die Zumtobel Group ist der erste Industriebetrieb in Vorarlberg mit einer Photovoltaikanlage dieser Größe, die sich durch die Ersparnis an Stromkosten über die nächsten 15 Jahre refinanziert. Dies gelingt dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...