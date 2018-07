Seit Ende Januar befindet sich die Aktie des kanadischen Minenbetreibers Hudbay Minerals in einer beispiellosen Talfahrt. Hauptsächlich ist das Unternehmen dem Bereich Kupfer zuzuordnen, wenngleich auch Zink, Silber und Gold in geringeren Mengen produziert werden. Der Wert des Unternehmens hat sich in diesem Jahr bereits halbiert und ein Ende der Abwärtsspirale ist bislang noch nicht in Sicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...