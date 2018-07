Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit einem Tief bei 12.104 Punkten befindet sich der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in einer steilen Erholung, die zunächst an die Hürde bei 12.745 Punkten führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Am vergangenen Donnerstag sei die Widerstandsmarke durchbrochen und damit ein kurzfristiges Kaufsignal generiert worden, das auch am Freitag zunächst seine Wirkung gezeigt habe: In einer geradlinigen Aufwärtsbewegung habe der Index an die nächsthöhere Barriere bei 12.885 Punkten angezogen. ...

