Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orange SA nach einer Investorenveranstaltung mit dem Management des Telekomkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Der Ton sei zuversichtlich gewesen, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management habe auf positive Trends in den verschiedenen Regionen verwiesen./mis/bek Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-07-30/09:06

ISIN: FR0000133308