Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea Group nach Quartalszahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 24 Euro belassen. Die Ergebnisse seien zwar deutlich besser als erwartet, vor allem bei der Auftragslage, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Nichtsdestotrotz dürfte auch das Erreichen des unteren Endes der für den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) in Aussicht gestellten Spanne eine Herausforderung sein. Steigende Materialkosten und Wechselkurse wirkten negativ./bek/la

Datum der Analyse: 30.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006602006

AXC0062 2018-07-30/09:24