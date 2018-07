Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sachsen meldet Jahresteuerung von 2,2 Prozent

Die höheren Preise für Energie und Lebensmittel lassen die Inflation in Deutschland steigen. In Sachsen legten die Verbraucherpreise im Juli um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, nachdem die Preise im Juni nur um 0,1 Prozent gestiegen waren. Die Jahresteuerung erhöhte sich von 2,1 auf 2,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Neben den anhaltenden Preiserhöhungen auf dem Energie- und Nahrungsmittelmarkt seien auch die typischen Ferien- und Freizeitaktivitäten in diesem Sommer von Preisanpassungen im Jahresvergleich nicht verschont geblieben, erklärten die Statistiker.

EZB-Negativzinsen belasten Sozialkassen - Zeitung

Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet die Sozialversicherungen und staatlichen Fonds immer stärker. So musste die Gesetzliche Rentenversicherung für das vergangene Jahr erstmals sogenannte negative Vermögenserträge von 49 Millionen Euro ausweisen. "Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem negativen Wert in ähnlicher Höhe", schreibt der Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen, Wilfried Husmann, in einem Papier, aus dem das Handelsblatt zitiert.

Bauernverband fordert 1 Milliarde Euro wegen Ernteausfällen

Vor dem geplanten Dürregipfel von Bund und Ländern an diesem Dienstag fordert Bauernpräsident Joachim Rukwied finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern in Höhe von 1 Milliarde Euro. "Eine Milliarde wäre wünschenswert, um die Ausfälle auszugleichen", sagte Rukwied den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Der erste Schritt dahin muss sein, dass der Notstand erklärt wird und so die gesetzliche Grundlage geschaffen wird. Im zweiten Schritt müssen Bund und Länder ein Budget zur Verfügung stellen", erläuterte Rukwied die Forderung.

Trump wirft Sonderermittler Mueller Interessenkonflikte vor

US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe angeblicher Interessenkonflikte des Sonderermittlers in der Russland-Affäre, Robert Mueller, bekräftigt. In einer Serie von Twitter-Botschaften, in denen Trump die Glaubwürdigkeit Muellers in Frage stellte, gab der Präsident an, er habe "eine sehr üble und umstrittene Geschäftsbeziehung" mit Mueller gehabt. Trump hatte in der Vergangenheit bereits Andeutungen hinsichtlich möglicher Interessenkonflikte Muellers gemacht. In seinen Tweets ging er darauf jedoch erstmals öffentlich im Detail ein.

Treffen von Trump mit Chef der New York Times geht nach hinten los

Ein als vertraulich deklariertes Treffen hat zu einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Verleger der New York Times geführt. Trump berichtete in einem Tweet von der Unterredung im Weißen Haus und bezeichnete die Medien erneut als "Feinde des Volkes". Zeitungsverleger A. G. Sulzberger erklärte daraufhin, er habe Trump in dem Gespräch direkt für dessen verbale Ausfälle kritisiert. Trump legte dann mit einer neuen Tirade nach.

Regierungspartei erklärt sich bei Parlamentswahl in Kambodscha zum Sieger

Bei den Parlamentswahlen in Kambodscha hat sich die langjährige Regierungspartei zum Sieger erklärt. Die Kambodschanische Volkspartei (CPP) von Regierungschef Hun Sen werde "mehr als 80 Prozent der Stimmen bekommen", sagte Parteisprecher Sok Eysan der Nachrichtenagentur AFP. Die Wahl fand ohne wirkliche Opposition statt. Der Sieg der Partei Hun Sens, der seit 33 Jahren im Amt ist, galt als ausgemacht.

Japan/Einzelhandelsumsatz Juni +1,8% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juni +1,5% gg Vj

