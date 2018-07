Der Deutsche Aktienindex hat in den zurückliegenden Handelstagen wichtige Hürden genommen. Mit dem Wochenschlusskurs über der 200-Tage-Linie könnten wieder neue Käufer in den Markt strömen und so die Kurse weiter nach oben treiben. Auch auf Sicht der vergangenen zehn Jahre sieht das Kursbild weiter gut aus. Von Franz-Georg Wenner

