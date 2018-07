München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Familien in Schwerin sparen mit Ökogastarif im Jahr sogar bis zu 974 Euro im Jahr



Gaskosten für einen Single in Pforzheim sinken um bis zu 270 Euro jährlich



Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im Jahr



Durch den Wechsel aus der Gasgrundversorgung in den günstigsten Ökogastarif spart eine Familie (Jahresverbrauch 20.000 kWh Gas) im Durchschnitt der 100 größten deutschen Städte 575 Euro.*) Ein Vierpersonenhaushalt in Schwerin zahlt im Jahr sogar 974 Euro weniger. In Cottbus, der Stadt mit dem geringsten Sparpotenzial, werden im günstigsten Ökogastarif noch 346 Euro weniger fällig als in der Grundversorgung.



Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, klimafreundliche Ökoenergie zu beziehen. "Bei den sogenannten Klimatarifen gleichen Gaslieferanten den CO2-Ausstoß an anderer Stelle wieder aus", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Bei Biogastarifen entsteht das Gas durch die Vergärung von Biomasse." Der tatsächliche Anteil von echtem Biogas schwankt allerdings je nach Tarif zwischen einem und 100 Prozent.



Singlehaushalt in Pforzheim kann Gaskosten mit Ökogas um bis zu 270 Euro reduzieren



Im Durchschnitt der 100 größten deutschen Städte sparen Singles (Jahresverbrauch von 5.000 kWh Gas) mit einem Ökogastarif 156 Euro im Vergleich zur Grundversorgung. Am größten ist das Sparpotenzial in Pforzheim. Der klimafreundliche Alternativtarif ist dort 270 Euro günstiger als die Grundversorgung.



Anbieterwettbewerb senkt Gaspreis - Gesamtersparnis von 170 Mio. Euro im Jahr



Die Tarife der Alternativanbieter unterschreiten die allgemeine Preisentwicklung deutlich. Der intensive Wettbewerb unter den Anbietern führt zu sinkenden Gaspreisen. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 170 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)



Verbraucher, die Fragen zu ihrem Gastarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Energiecenter.



*)Betrachtet wurden die Kosten für Klimatarife: Der Gaslieferant verpflichtet sich, für den CO2-Ausstoß entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zu leisten, z. B. in die Wiederaufforstung des Regenwalds zu investieren. Tabellen mit allen 100 Städten unter http://ots.de/o3lgIq; Tagesaktuelle Preise aller 100 Städte unter https://www.check24.de/strom-gas/staedtevergleich/



**)Quelle: WIK-Consult, http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt CHECK24: Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174, julia.leopold@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de