Daten zum US-Immobilienmarkt am Nachmittag BoE und Fed treffen diese Woche ihre Zinsentscheide Inflationsdaten der Eurozone am Dienstag im Fokus

Wie üblich ist der Wirtschaftskalender vom Montag relativ leer. Die Veröffentlichung der US-Hausverkäufe für Juni ist für den Nachmittag (16:00 Uhr) geplant, daher könnte es zusätzliche Volatilität bei USD-gebundenen Währungspaaren geben. Den von Bloomberg befragten Ökonomen zufolge dürften wir einen Anstieg von 0,2% im Monatsvergleich sehen, gegenüber einem Rückgang von 0,5% im Mai. Abgesehen davon erhalten wir die VPI-Inflationsdaten aus den Ländern der Eurozone, wobei der deutsche Wert die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte (14:00 Uhr). Denken Sie daran, dass das Update für die gesamte Eurozone morgen um 11:00 Uhr veröffentlicht wird. Auf was sollten Sie diese Woche noch achten? Die letzte Woche war etwas enttäuschend was die Daten anbelangt, dafür könnte diese Woche umso spannender werden. Denn, wenn die Inflationsdaten aus den USA und der Eurozone es nicht in die Top 3-Liste schaffen, wissen wir, dass es ...

