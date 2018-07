Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern dürfte sich insgesamt verhalten entwickelt haben, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings biete das zweite Halbjahr Spielraum für eine deutliche Umsatzerholung, so dass die Ziele für das Gesamtjahr in Reichweite seien./la/jha/ Datum der Analyse: 30.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-07-30/09:44

ISIN: DE000PSM7770